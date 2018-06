Ministerka Lubyová oceňovala pedagógov za dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou

Pri príležitosti 40. výročia vzniku SOČ sa ministerstvo školstva a Štátny inštitút odborného vzdelávania rozhodli oceniť pedagógov, ktorí tejto súťaži venovali svoj profesijný život a zaslúžili sa o jej napredovanie a stále miesto v kalendároch stredných škôl. Cieľom ocenenia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti za ich dlhoročné zásluhy a osobný vklad do práce s nadanými a talentovanými žiakmi. „S dvoma vynikajúcimi žiakmi sme pracovali na integrovanej logike výťahu. Poslali sme aj zlepšovací návrh do Chrudimi v Českej republike. Dnes sú z nich úspešní inžinieri,“ povedal jeden z ocenených, zakladateľ SOČ v Košiciach a dlhoročný riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach Jozef Eperješi. Informoval o tom Tomáš Kurtanský zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Zdroj: ŠIOV

„Mimoškolská práca so študentmi si vyžaduje veľké množstvo času, ktorý ide na úkor oddychu učiteľa, prípadne jeho rodiny. Myslím si, že aby to človek mohol robiť dobre, musí ho táto práca baviť. Nie vždy vynaložené úsilie prinesie okamžitý úspech. Ale určite je to devíza do budúcnosti,“ povedala ocenená pedagogička Alica Virdzeková a pripomenula, že to, čo sa študent naučí pri písaní práce, mu nikto nezoberie, sú to kompetencie, ktoré využije aj pri ďalšom štúdiu alebo v živote. A pre učiteľa je to takisto nová skúsenosť.

Pri príležitosti 40. ročníka SOČ ocenili 246 pedagógov. Okrem 44, ktorí si prevzali ocenenia v Primaciálnom paláci, na celoštátnej prehliadke SOČ v Žiline 25. apríla ocenili 51 pedagógov a 151 pedagógom zaslali ďakovné listy prostredníctvom krajských predsedov SOČ.

