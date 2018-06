V detstve normálne, v dospelosti neprípustné: Toto sú detské aktivity, ktoré by sme chceli robiť aj ako dospelí

BRATISLAVA - #Pamätáte sa na to, keď ste boli dieťaťom a túžili ste čo najskôr vyrásť? To bola ale blbosť, však? Síce sme v detstve museli počúvať množstvo (ne)zmyselných príkazov a zákazov rodičov, prijímať nevyžiadané rady a neustále sa niekomu prispôsobovať, avšak detstvo malo aj svoje pozitívnejšie stránky. Užívatelia Redditu prezradili, ktoré činnosti by chceli aplikovať aj do svojej dospelosti.