KVÍZ po východňarsky: Ako dobre rozumiete tomuto slovenskému nárečiu?

BRATISLAVA - Nikdy nezabudnem na prvotnú skúsenosť s východniarskym nárečím. Bolo to na internáte v Nitre, keď do izby vtrhla moja spolubývajúca Ľubica. Niečo na mňa spustila stopercentnou šarištinou, pričom spočiatku som mala veľký problém jej rozumieť. Stále som mala pocit, že po mne kričí. Až neskôr som zistila, že tak hovoria (takmer) všetci východniari. A je to v pohode. Ak sa chcete otestovať, ako (ne)rozumiete východniarskemu nárečiu, urobte si tento krátky kvíz.