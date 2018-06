Janka našla v Petržalke pred mnohými rokmi FOTOALBUM: Vypátrala jeho majiteľov, bol to osud!

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa na Facebooku začalo veľké pátranie. Hľadali sa majitelia rodinného albumu, ktorý oň prišli pred dvoma desiatkami rokov. Istá Bratislavčanka ho vtedy našla, no úplne naň zabudla. Teraz sa jej znova dostal do rúk, a tak sa rozhodla, že musí stoj čo stoj zistiť, komu patril. A podarilo sa!

"Priatelia, toto sú svadobné fotografie z albumu, ktorý som našla pred mnohými rokmi v Petržalke na chodníku na Starhradskej ulici," týmito slovami začína svoje rozprávanie Janka. Dlhé roky žila mimo Slovenska a na album dávno zabudla. Pred niekoľkými dňami ale upratovala pivnicu a opäť naň narazila. "Roky som ho mala uložený medzi knihami v mojej detskej izbe. Keď som sa odsťahovala, mama ho dala do pivnice. No a teraz tam na mňa doslova spadol, tak som si povedala, že to nemôžem nechať len tak," povedala Topkám.

Janke bolo ľúto album len tak vyhodiť, a tak sa rozhodla, že nájde toho, komu kedysi patril. Niektoré fotografie z albumu spolu s výzvou zverejnila na Facebooku a čakala, či sa niekto ozve. Trvalo len tri hodiny, kým jej napísal niekto, kto manželov na fotkách spoznal. S radosťou môžeme skonštatovať, že album sa už nachádza v rukách jeho majiteľov, dnes doobeda si preň prišli do Bratislavy.

Zdroj: Tip čitateľa ​

Manželia pochádzajú z obce Hrušovany a pre Topky uviedli, že o fotoalbum prišli v zime 1999, krátko po svadbe. "Boli sme vtedy v Bratislave a pred ministerstvom spravodlivosti nám vykradli auto, v ktorom bol aj náš album," upresnila majiteľka. Na čo bol komu ich svadobný album, nevedno, no náhoda chcela, že ho krátko nato našla práve Janka. Manželia, ktorí majú spolu tri dcéry, sú šťastní, že fotografie, ktoré už dávno oplakali, sa opäť vrátili do ich rúk.