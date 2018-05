Boli sme sa pozrieť v Kyjeve: Meste, v ktorom je všetko inak

KYJEV -#Sú miesta na Zemi, ktoré si dokážete ihneď zamilovať. Pre mňa je srdcovkou práve Kyjev, i keď dodnes nezabudnem na vystrašené pohľady rodičov, príbuzných, známych a neznámych, ktorí len pri vyslovení názvu metropoly Ukrajiny prichádzali do mdlôb. „A to sa nebojíš? Musíš ísť práve tam? Veď tam sa bojuje. Už si dosť stará na to, aby si takto riskovala.“ To je len výber z top otázok, ktorými ma zasypalo okolie. Našťastie sa našlo aj dosť takých, ktorí mi fandili.