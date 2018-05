Vedci sa úplnou náhodou dopracovali k bombastickému objavu: Koniec rakoviny pľúc?!

Nanočastice a kvantové bodky sa osvedčili pri výrobe televízorov či solárnych panelov, ale aj pri zisťovaní nádorov, pretože ich premenlivá štruktúra im dáva po zasiahnutí svetlom jedinečné fluorescenčné vlastnosti. Proces ich chemického spracovania je však komplikovaný, drahý a vznikajú toxické látky. Tím vedcov z Indie a Swansea University vo Veľkej Británii sa preto rozhodol vyskúšať, či by sa pri výrobe tzv. kvantových bodiek neosvedčil extrakt z čajových lístkov. Na výskum použili výťažok z Camellia sinensis so zmesou dvoch ďalších látok a náhodou sa dopracovali k výsledku, ktorý ich príjemne prekvapil. Vedci sledovali, do akej miery takto získané kvantové bodky budú schopné zobraziť prítomnosť rakovinotvorných buniek. Zároveň však zistili, že tieto bodky karcinogénne bunky nielen zobrazili, ale ich aj účinne likvidovali.

Camellia sinensis

"Náš výskum potvrdil, že extrakt z čajových lístkov môže byť netoxickou alternatívou pri výrobe kvantových bodiek," povedal šéf tímu Sudhagar Pitchaimuthu po tom, ako boli výsledky štúdie publikované v časopise ACS Applied Nano Materials. Nanočastice čaju navyše dokázali preniknúť do nanopórov rakovinotvorných buniek a usmrtiť ich cytotoxickým účinkom. Išlo o veľmi účinný spôsob, pri ktorom bolo zničených až 80 percent z nich. "Skutočným prekvapením ale bolo to, že bodky zastavili rast buniek spôsobujúcich rakovinu pľúc," poznamenal Pitchaimuthu.

Vedec však zdôraznil, že v prípade tohto výskumu ide iba o začiatok dlhej cesty a ani zďaleka to neznamená, že pitie čaju vyrieši problém karcinogénnych nádorov. "Výskum musí byť zopakovaný a ak sa jeho výsledky potvrdia po viacerých opakovaniach, tak predpokladáme, že v priebehu dvoch rokov by sme mohli všetko začať testovať na pacientoch," povedal.