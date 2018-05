Žiaci idú do sveta: FOTO Na robotickej súťaži predstavia svoj vynález, prípravy v plnom prúde

BRATISLAVA – Pätica šikovných stredoškolákov vycestuje na medzinárodnú robotickú olympiádu do Mexika. Organizátorom súťaže, do ktorej sa vrátane Slovenska zapojilo vyše 150 krajín, je nezisková organizácia FIRST Global. Zanietení školáci prezradili, na čo sa tešia najviac.

Po veľkom úspechu prvého ročníka spúšťa americká nezisková organizácia FIRST Global ďalší ročník medzinárodnej robotickej olympiády. Tentokrát sa odhodlané stredoškolské tímy z vyše 150 krajín sveta, vrátane Slovenska, stretnú 15. až 18. augusta v Mexiku.

Slovensko bude reprezentovať pätica nadaných stredoškolákov

Našu krajinu bude aj tento rok zastupovať 5-členný tím šikovných stredoškolákov z viacerých slovenských stredných škôl a gymnázií. Chlapcov spája obrovské nadšenie a vášeň pre robotiku. Martin, Adam, Tomáš, Oliver a Viliam na čele s mentorom tímu a učiteľom Adamom Kuklom prídu v auguste do Mexika dokázať, že na Slovensku máme mladú generáciu s poriadnou dávkou talentu a veľkým potenciálom. „Myslím že FIRST Global bude pre mňa skvelá skúsenosť aj do budúcna a dúfam, že prinesiem do tímu svoje know-how, ktoré pri spojení so všetkými v tíme pomôže vytvoriť konkurencieschopný stroj,“ povedal kapitán tímu Martin, ktorý spolu s Adamom a Tomášom úspešne reprezentujú školu na medzinárodnej robotickej súťaži FIRST Lego League.

Žiaci sa zúčastnili aj na prvom ročníku súťaže, ktorý sa konal vo Washingtone.

K technike, robotike a k počítačom majú veľmi blízko aj Oliver S Viliamom. „S mojimi skúsenosťami, vynaliezavosťou a fantáziou určite pomôžem tímu a spolu vytvoríme robota, ktorý obstojí v konkurencii ostatných krajín,“ prezradil žiak evanjelického bilingválneho gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši.

Gymnazista Viliam, ktorý ako kapitán vlani na súťaži FIRST Global viedol slovenský tím, vidí v nasledujúcom ročníku opäť úžasnú príležitosť. „FIRST Global bude opäť úžasná skúsenosť, z ktorej sa niečo nové naučíme a vytvoríme nové priateľstvá, či už v tíme, alebo medzinárodné,“ povedal Viliam.

Chlapci sa už usilovne pripravujú

Tím už absolvoval úvodné stretnutie v Žiari nad Hronom, kde vytvorili prvé stratégie, plány a skice robota, ktorého budú musieť postaviť, naprogramovať a testovať. Herná disciplína pre rok 2018 už bola zverejnená. Robotickú stavebnicu zatiaľ slovenský tím nedostal, to mu však dáva viac času a priestoru na plánovanie dizajnu a funkcionality robota. Úlohou chalanov tiež bude natočiť reprezentačné video s komentárom v angličtine aj slovenčine.

Prvé stretnutie žiakov v Žiari nad Hronom.

Tohtoročnou témou súťaže je vplyv energie na životné prostredie

Prestížna robotická súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej krajine, poukazuje okrem medzinárodnej spolupráce aj na globálne problémy a vždy so sebou prináša novú výzvu. Minulý rok sa organizátori súťaže snažili upozorniť na nedostatok pitnej vody v rozvojových krajinách. Tohtoročnou témou súťaže sú "Energy Impacts", teda dopady rôznych spôsobov výroby elektrickej energie na životné prostredie.

Dôraz je kladený na využívanie ekologicky šetrnej veternej elektrárne, či solárnych panelov. No najviac bodov je možné získať vďaka spolupráci tímov pri využívaní dostupných zdrojov. „Práve schopnosť dohodnúť sa a spoločne dospieť k vyššiemu cieľu vďaka vede a technike je nielen hlavnou myšlienkou hernej disciplíny, ale aj celej súťaže FIRST Global,“ vysvetlil Adam Kukla.

FIRST Global podporuje mladých ľudí z rôznych kútov sveta

Misiou FIRST Global je podnietiť mladých ľudí z celého sveta, aby prehlbovali svoj vzťah k vede a technike, uvedomili si dôležitosť spolupráce, vedeli pomenovať závažné svetové problémy a zlepšili kvalitu života pre všetkých.

Misia je plnená prostredníctvom FIRST Global Výzvy, ktorá vždy vrcholí medzinárodnou robotickou súťažou, každý rok usporiadanou v inej krajine. Mladí sa s využitím vedy a strojárstva učia riešiť najväčšie svetové výzvy, akými sú voda, energia, medicína, jedlo a vzdelanie. Zároveň napredujú v komunikácii, spolupráci, učia sa dôverovať si navzájom a stávajú sa tak súčasťou skutočnej globálnej komunity.