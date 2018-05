Z Bratislavy chcú meniť svet k lepšiemu a darí sa im to…

Možno si poviete, že boli mladí a naivní. Áno, boli mladí, naivní a mnohí im neverili, no konferencia Globsec, ktorá v nasledujúcich troch dňoch napíše už svoju trinástu kapitolu, si bezpochyby zaslúži prívlastok slovenský sen. Na začiatku totiž stála skupinka kamarátov so spoločnou víziou zviditeľniť mladé Slovensko na mape a ukázať, že aj malá krajina zo srdca Európy môže prinášať veľké myšlienky, ktoré sú relevantné pre veľký svet.

Inšpirovali sa tými najlepšími, Svetovým ekonomickým fórom, či Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou. Museli prekonať nedôveru, chýbajúce financie, infraštruktúru, napokon Bratislava, ako najmenšie hlavné mesto v strednej Európe nemala tú najlepšiu pozíciu stať sa hostiteľom takéhoto svetového fóra. Za krátky čas vybudovali z „garáže“ globálne fórum, ktoré patrí medzi elitu piatich najväčších a najvplyvnejších vo svete. Dnes je Bratislava vďaka tomu jedným z mála svetových miest, ktoré ovplyvňujú globálny dialóg.

Nejde však iba o tri dni, počas ktorých zaplní Bratislavu tisícka významných expertov a mien zo sveta politiky, biznisu, technologického sektoru, či médií. Dnes je to organizácia, ktorá má za sebou silnú medzinárodnú sieť expertov a lídrov. Je to značka made in Slovakia, ktorá vytvára nový, moderný imidž Slovenska v zahraničí, ktorá nie je uzavretá vo svojej minulosti a hraniciach, ale prezentuje ju ako sebavedomú krajinu, ktorá chce a dokáže hovoriť do svetových záležitostí. Stojí za nimi dlhodobá a tvrdá práca desiatok mladých ľudí, ochotných podieľať sa na organizácii konferencie, ktorá dáva najavo, že so Slovenskom je potrebné rátať čoraz viac.

Umelá inteligencia, kybernetický terorizmus, či dezinformácie…. GLOBSEC prináša intelektuálny orgazmus do Bratislavy

Konferencia GLOBSEC otvorí svoje brány už po trinásty raz, tentokrát však prináša úplne nové témy a široký pohľad na bezpečnosť. Počas minulých ročníkov bolo citeľné zameranie na tradičné medzinárodnopolitické a bezpečnostné témy. Ako však povedal Róbert Vass, zakladateľ fóra GLOBSEC: „uvedomujeme si, že práve technológie posúvajúce sa každý deň dopredu míľovými krokmi majú na spoločnosť niekedy oveľa väčší vplyv, než nejaký regionálny konflikt. Nechceme riešiť len problémy včerajška.

Svet a technológie sa vyvíjajú exponenciálne a menia takmer každú oblasť nášho života, biznisu, demokracie. Už dnes musíme riešiť problémy zajtrajška, inak sa nám vymknú spod kontroly“. Vass dodáva, že: “Globsec prešiel za posledný rok výraznými zmenami. Obklopili sme sa medzinárodným tímom expertov, ktorí dostanú na konferencii viac priestoru. Okrem toho sa tradičný okruh tém rozšíril o ďalšie, najmä technologicky zamerané témy ako umelá inteligencia, technológie blockchain, kryptomeny či kybernetická bezpečnosť, klimatické zmeny a trvalo udržateľný rozvoj.”

Tento rok privíta GLOBSEC viac 1200 hostí z viac ako 60 krajín, čo len potvrdzuje jeho silnejúci hlas a význam. “Kladieme si za cieľ stimulovať také zmeny v medzinárodnej politike, ktoré prispejú k väčšej stabilite, bezpečnosti a prosperite vo svete. Veríme, že veľké myšlienky nemusia pochádzať len z najväčších miest na svete, ale aj Bratislavy a tohto regiónu. Veríme, že budúcnosť vieme ovplyvniť, ak vieme generovať myšlienky a odporúčania, ktoré sú relevantné globálne” dodal.