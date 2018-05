VIDEO neuveriteľného momentu, ktorý zmenil mladíkovi život: Doteraz mohol o tom iba snívať

Potriasť priateľovi rukou, podržať si fľašu s vodou alebo zopnúť zápästie. Tieto bežné úkony, ktoré ľudia so zdravými rukami berú ako samozrejmosť a bez problémov ich zvládajú v každodennom živote, sú pre ľudí bez hornej končatiny iba vysnívanou záležitosťou. Kvalitu ich života by mohla výrazne vylepšiť bionická ruka, ktorú používa aj pacient hospitalizovaný v Kirgizskej národnej nemocnici. Narodil sa bez zápästia, no vďaka vyspelej technológii teraz dokáže lekárovi potriasť rukou. Zvuk protézy pritom nie je vôbec hlučný a pripomína vrnenie jemného motorčeka.

"Máme skvelé správy. Podarilo sa nám zrealizovať to, čo sme doteraz sledovali iba vo filmoch. Použitie ruky ovládanej mysľou budeme aj naďalej vylepšovať, aby sme zlepšili kvalitu života pacientov, ktorí prišli o ruku alebo sa narodili s hendikepom," povedal doktor Tukeshov.

Princíp ovládania bionickej ruky spočíva v jej ovládaní pacientovou mysľou. Cez podložky, ktoré fungujú ako senzory a aplikujú sa na pokožku pacienta, sú zachytené signály vysielané do mozgu. Týmto spôsobom sa protéza ovláda. Pokiaľ na svoj úkon potrebuje zapojiť pacient napríklad biceps, premýšľa nad ohýbaním ramena.

Pri výrobe týchto protéz musia ich zostavovatelia rešpektovať individualitu používateľa a nadefinovať úchopy tak, aby vyhovovali jeho parametrom a požiadavkám. Ak napríklad pacient usadne k počítaču, protéza sa automaticky nastaví na pohyby potrebné pre ovládanie klávesnice. Obrovskou výhodou je aj to, že každý z prstov má svoj motorček, takže v prípade zlyhania jedného z nich sú tu ďalšie, ktoré naďalej fungujú. Pohyb rukou by tak bol iba obmedzený a nie úplne zablokovaný.