Takéto dieťa by chcel každý: Wau, krajšieho chlapca ste rozhodne nevideli

BRATISLAVA - #Či už si to pripúšťate alebo ešte nie, v každom (alebo vo väčšine) sa prebudí túžba stvoriť nový život a mať dieťa. Hovorí sa, že urobiť si dieťa je najmenej, horšie je to s jeho výchovou, zabezpečením a zvládnutím všetkých povinností okolo. Nehovoriac o tom, aký dôležitý je výber partnera. Nielenže to bude osoba, s ktorou budete zdieľať výchovu svojho potomka, ale je to tiež človek, na ktorého sa bude vaše dieťa podobať.