VIDEO Tento psík dojal svet: Každý deň odprevadí svojho pána na stanicu a čaká na neho dlhé hodiny

Obyvatelia čínskeho mesta Čchung-čching, ktorí pravidelne cestujú metrom, si na psíka menom Siung-siung zvykli. Svojho pána každé ráno odprevadí z domu na stanicu metra, kde ho čaká dovtedy, kým sa nevráti z práce nazad. Video, ako staručký Siung-siung trpezlivo čaká na svojho pána, chytilo za srdce milióny ľudí po celom svete.

Xiongxiong, a 15-year-old dog, is waiting outside the railway station every day for its master. (Source: Pearvideo) pic.twitter.com/XcOb0RKyyZ