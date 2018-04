Dievčina nastúpila do Uberu a neverila vlastným očiam: Veľavravný odkaz vodiča na FOTO

Nepočujúci šofér Uberu Onur Kerey na sedadlo svojho auta vyvesil papier, na ktorom sa písalo: "Som hluchý, ak mi budete chcieť niečo povedať, napíšte mi to na papierik. Môžete použiť AUX kábel a pustiť si svoju vlastnú hudbu. Ak vyberiete čokoľvek so silnými basami, bude sa to páčiť aj mne. Ďakujem, že to so mnou vydržíte a prajem vám pekný deň."

THIS WAS THE PUREST THING WE LOVE ONUR pic.twitter.com/YkWCXjQYAt — lil ghost girl (@Iilghostgirl) 17. apríla 2018

Žena, ktorá s Onurom cestovala, zverejnila fotografiu odkazu na Twitteri. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Kým mnohí boli z celej veci dojatí, iní si zas uvedomili, ako málo je ľudí, ktorí dokážu s hluchonemými komunikovať znakovou rečou. Podľa ich názoru sa treba postarať o to, aby sa u počujúcich ľudí zvýšil záujem o znalosť znakovej reči. "Nepočujúci ľudia sú často zvyknutí na to, že musia hľadať cestu, ako komunikovať,. Snahu o komunikáciu v znakovej reči by určite veľmi privítali," znie jeden z komentárov fotografie na Twitteri.

Fotku okomentoval aj samotný Uber. "Keď má fotografia väčšiu hodnotu ako tisíc slov. Ďakujem, že si sa zmienila o svojej ceste s Onurom," napísal. Okrem dojemnosti udalosť tiež poukazuje na ľudskú silu nepodvoliť sa nepriazňam osudu a užívať si život naplno za každých okolností.