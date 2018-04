BRATISLAVA - Viete si predstaviť, že by vás vychovávali vlci? Pre nás je to niečo, čo dokážeme akceptovať len vo svete fantázie. Nepatrí to do reálneho života. Maximálne Mauglímu z Knihy džunglí by sme to uverili. Ale naozaj? Čistý výmysel. Marcos Rodriguez Pantoja však tvrdí, že bol súčasťou svorky vlkov. Všetko nasvedčuje tomu, že jeho slová rozhodne nie sú výmysel.