Aprílová jarná móda a zľavodni v Poluse

Osviežte svoj jarný šatník a príďte do Polusu využiť poradenstvo pri výbere módnych vychytávok a inšpirovať sa jarnými módnymi trendami! Módny servis každé popoludnie už od pondelka 9. až do 20 apríla. A to nie je všetko! V závere apríla na vás čaká skvelé prekvapenie. Od 20. do 22 apríla je pre vás pripravený úžasný víkend plný zliav.

MÓDNE DNI a váš módny servis

Prichádzajú Jarné módne dni v Poluse 2018, piaty ročník úspešnej zážitkovej akcie zameranej na odborné poradenstvo v oblasti imidžu a módy. Využite nadštandardný servis nákupného centra Polus City Center a privítajte novú sezónu oblečená do trendov, čo vám sadnú ako uliate. Ak sa vyberiete na módne nákupy do Polusu, od 9. do 20. aprílakaždý pracovný deň od 15:30 do 19:30, čiže spolu počas 10. dní,môžete si okrem módnych vychytávok odniesť aj praktické tipy a triky a poradenstvo v pleťovej kozmetike odznačky YVES ROCHER. Každé popoludnie vám bude v niektorej z predajní s módou v Poluse k dispozícii team profesionálov, ktorí vám poradia, nalíčia, nastylujú a odfotia vás na pamiatku.Módne dni v Polusesú v prostredí slovenských nákupných centier ojedinelým projektom. Hlavným zámerom je priniesť zákazníkom nákupného centra niečo navyše, pridanú hodnotu oproti bežnému nákupu oblečenia. „Chceme dopriať dámam a slečnám, aby sa cítili atraktívne, sebavedomo a štýlovo. Každá žena môže byť štýlová, no nie každá vie, ako na to. Preto ponúkame možnosť poradiť sa a využiť skúsenosti profesionálov.“ spomenula stylistka a známa bloggerka Mirka Dobiš Michalková.A ak si chcete módne novinky odniesť v zvýhodnenej cene, využite špeciálny víkend s akciou zľavonákupy.

VÍKEND PLNÝ ZLIAV

A ako získate špeciálne a skvelé zľavy? So zľavovou knižkou, ktorú nájdete v časopise Nový čas pre ženy od 16. apríla alebo si ju vyzdvihnete priamo na infopulte nákupného centra. Zľavovékupónymôžetezískaťdokonca aj stiahnutímpriamo z online stránky www.polus.sk. Ponuka kupónov na tovar i služby vám umožní nákup v mnohých, nielen módnych predajniach so špeciálnou zľavou.

Aprílové zľavodni v Poluse

Vyvrcholením akcií jarnej módy bude v Poluse event v sobotu 21.apríla. Od 11-tej hodiny dopoludnia až do 19-tej večer budú v Hlavnej Rotunde Polusu k dispozícii rôzne styligové služby, pleťové a vizážistické poradenstvo kozmetickej značky YvesRocher. V Poluse na vásbudúsosvojimmódnymporadenstvomčakať ajstylistky a fashionblogerky Zuzka Čechvalová alias Suzzie World, ďalej Katarína Šrameková a Barbora Hulinová-Step with fashion. Akciou bude sprevádzať známa moderatorka a milovníčka módy Barbora Rakovská. A Polus nezabúda ani na detskýchnávštevníkov, pripravípre nich sprievodný program animácie,maľovanie na tvár a balónovékreácie.

Užite si radosť z nákupov a z osobného stylingu. V apríli sa na vás tešia v nákupnom centre Polus City Center. Mediálnym partnerom akcie je renomovaný portál www.feminity.sk Informácie o akcii MÓDNE DNI, ZĽAVODNI a FASHION EVENT V POLUSE nájdete aj na www.polus.sk.

