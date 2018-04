Krásne gesto v Petržalke: Nikdy ale neurobte to, čo seniorka na FOTO!

BRATISLAVA - Svedkami milého gesta zo strany polície sa stali ľudia v bratislavskej Petržalke. Jedna staršia pani si to namierila cez cestu a ohrozila tak svoj život, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Muži zákona sa preto rozhodli pre nezvyčajný krok.

Jedna dôchodkyňa nevládala prejsť až na priechod pre chodcov, a tak sa rozhodla riskovať a vkročila na cestu, po ktorej sa rútili autá. Všimli si ju okoloidúci policajti, ktorí okamžite zareagovali a zablokovali služobným vozidlom jazdný pruh, aby sa nestala nehoda.

"Babička nevládala, chodila naozaj ťažko. Policajti zablokovali cestu, vystúpili z auta a odprevadili ju cez cestu. Bolo to naozaj krásne gesto," napísal užívateľ a autor fotografií na facebookovej stránke Denník záchranára.

Hoci tento prípad sa vďaka zásahu policajnej hliadky neskončil žiadnym nešťastím, nabudúce to tak už byť nemusí. Každý účastník, aj seniori, by mali dodržiavať pravidlá cestnej premávky a prechádzať cez cestu len v úsekoch, ktoré sú na to určené.