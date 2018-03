BRATISLAVA - Asi mali poriadne naponáhlo. Inak sa to nedá vysvetliť. Pretože väčšina ľudí, ktorí si zanášajú do čistiarne oblek, šaty či kabáty, si pre istotu poriadne skontroluje vrecká. Osobnú kategóriu však tvoria ľudia, ktorým je jedno, čo si o nich pomyslí radový zamestnanec čistiarne. A (ne)prekvapivo im väčšinou to, čo sa ukrýva vo vreckách, vôbec nechýba.