Bezdomovec dostal od neznámeho muža mobil: O osem dní neskôr sa mu zmenil život

Charlie Hennessy trávil život na ulici a prežíval zo dňa na deň. Svojej šance sa chopil po tom, ako mu neznámy človek daroval svoj mobilný telefón. Pripojil sa na bezplatnú wifi a otvoril si účet na Twitteri, kde zverejnil svoj úprimný a dojímavý status. "Som bezdomovec, ale snažím sa všetko zmeniť. Hľadám prácu. Nie som hlúpy, neberiem drogy, nie som opilec ani násilník a nechcem vás ani zabiť. Len nemám domov," napísal.

Someone gave me an old phone today. Local #COSTA has free Wifi, I can sit outside, keep warm and use Twitter now.

I'm #homeless.



Not evil.



I'm not stupid or on drugs or violent or dishonest or crazy or greedy or diseased or drunk or likely to kill you.



If you met me in better circumstances you'd like me, I'm a nice guy. I just don't currently have a home. That's all it is.