IT pracovníka (36) vyhodili z práce: Bolo to požehnanie, zbohatol na jednoduchej veci

MELBOURNE - Strata zamestnania nemusí nutne znamenať životnú katastrofu. Bývalý IT manažér z Austrálie s odstupom času považuje vyhodenie z práce za to najlepšie, čo sa mu mohlo v živote stať. V súčasnosti totiž zarába peniaze, o akých sa jeho bývalým kolegom môže iba snívať a jeho biznis prekvitá.

Káva je obrovský biznis a príbeh Calvina Leunga to iba potvrdzuje. Kedysi pracoval na teplom miestečku a budoval si kariéru v oblasti IT. V práci bol spokojný, i keď ako sám hovorí, časom sa z nej stala rutina. Na svojom bývalom pracovisku prišiel v roku 2008 do nečakaného sporu s jedným zo zamestnancov. Išlo o hlúpu administratívnu chybu. "Postavilo sa za mňa aj zopár kolegov, ale vedenie trvalo na mojom odchode," spomína mladík. "Až teraz si uvedomujem, že zasiahla ruka osudu a pre mňa to bolo veľké požehnanie," usmieva sa.

A má prečo. Po vyhadzove si Calvin otvoril malú kaviarničku a následne úspešne rozbehol biznis, z ktorého časom vybudoval kávové impérium. Ako sám hovorí, cítil, že potrebuje niečo zmeniť. "Vyrastal som v Canberre a na jej predmestí v Dicksone som kúpil malú kaviareň." Po rozbehnutí podniku rozmýšľal nad tým, ako sa odlíši od konkurencie a začal používať čerstvú lokálne praženú kávu namiesto kávových zŕn importovaných zo sveta. Našiel si dodávateľa Veneziano Coffee Roasters, zmodernizoval zariadenie a úspech sa dostavil už čoskoro. V jeho kaviarni sa zdvojnásobili tržby, a tak sa v roku 2012 rozhodol, že pôjde do Melbourne, kde pokračoval vo svojom úspešnom kávovom ťažení.

Leung časom odkúpil Plantation Specialty Coffee's a odkedy je spoločnosť pod jeho vedením, expandovala aj do sveta. Päťčlenný tím sa rozrástol na 45 ľudí. A keď sme už pri číslach, pozrime sa aj na ďalšie - spoločnosť v súčasnosti predáva pol milióna šálok kávy ročne. Pôvodne ich bolo 75-tisíc, čiže v tomto smere ide o vyše 600-percentný nárast. Odhaduje sa, že ročný obrat dosiahne v tomto roku dva milióny dolárov. V čase, keď Calvin preberal firmu, výška ročného obratu bola len 400-tisíc dolárov.

"Keď sa obzriem späť, nič neľutujem. Rodina ma prosila, aby som sa nevzdával IT kariéry, že je to pre mňa to najlepšie. Dobre, že som ich neposlúchol," dodal spokojne úspešný obchodník, ktorý paradoxne pije iba narýchlo zaliatu instantnú kávu a nemá doma ani kávovar.