BRATISLAVA - Mladý chalan Steve Lin pochádza z Taiwanu a keď v rámci programu Work and Travel odišiel na Slovensko, stalo sa niečo, čo azda nikto nečakal. Do našej malebnej krajiny, ktorú si častokrát ani sami nevážime, sa šialene zamiloval. Príroda, pamiatky a ľudia boli to, čo Stevemu utkvelo v srdci. Práve priatelia ho familiárne nazvali Pištom Linoveckým.