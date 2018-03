Tomu sa vraví práca snov: Hraním sa so stavebnicou Lego môžete ročne zarobiť až 30-tisíc eur

BRATISLAVA - Túto legendárnu stavebnicu jednoducho milujeme. A to bez ohľadu na to, koľko máme rokov. Pre dospelákov je skvelou možnosťou aspoň na chvíľku uniknúť zo všednej reality do sveta fantázie. Táto stavebnica cibrí priestorové videnie, zlepšuje technické myslenie a chvalabohu ešte stále jej patrí zaslúžené miesto i v tejto pretechnizovanej dobe. Ak by ste sa však chceli živiť skladaním LEGA, zbystrite pozornosť. Firma hľadá majstra modelovej výroby. Stať sa ním môže hocikto. Stačí splniť zopár podmienok.