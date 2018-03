Z toho, čo spravil učiteľ pre svojich žiakov, sa tisnú slzy do očí: FOTO neskutočnej oddanosti

Učiť informačné technológie bez počítača si vyžaduje poriadnu dávku fantázie a improvizácie. Učiteľ Owura Kwadwo to v chudobnej poľnohospodárskej oblasti Ghany v pohode zvláda a svoj postoj k študentom nepovažuje za nadštandardný. "Každý robí všetko tak, ako najlepšie vie. Ja sa snažím študentom čo najviac vysvetliť, ako použiť Word pre prípad, že by sa časom dostali k počítaču," hovorí. Pri pohľade na tabuľu dokonale znázorňujúcu bežne používaný počítačový program si nemožno nevšimnúť tú dokonalosť a detail. V žalostných školských podmienkach by totiž iní učitelia rezignovali a nestrácali by čas náročnými kresbami na tabuli.

Príspevok na sociálnej sieti zároveň otvoril tému vybavenosti daných škôl, čím pobúril niektoré miestne úrady. Tie chápu jeho zverejnenie ako provokáciu. To ale Kwadwo odmieta. "Vláda už na tom pracuje a som si istý, že urobí všetko pre to, aby sa situácia zlepšila. V žiadnom prípade nešlo z mojej strany o nejakú provokáciu. Len som chcel ukázať, že vyučovať sa dá vždy, ak majú učitelia vôľu," vysvetlil. "Vzdelanie je prvoradé, toto musia všetci pochopiť," dodal.

Žiaci sú z Owurových lekcií nadšení a tešia sa na ne. Metódy učiteľa sa im veľmi páčia a majú radosť z toho, že vďaka jeho trpezlivosti dostávajú šancu odniesť si z jeho hodín aspoň základné poznatky. Owura medzičasom dostal ponuky na zlepšenie situácie v jeho škole. Mnohí mu ponúkli notebooky a projektory, za čo ďakuje. Ak niečo dostane, podelí sa aj s ostatnými školami v regióne.