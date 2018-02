Jakub (27) stavil na jednu kartu a teraz si plní svoj sen: V cudzine ho žerú a aj Slovensko

Jakub pochádza z malej dedinky Veľké Rovné v okrese Bytča. Pred štyrmi rokmi sa presťahoval do Prahy, odkiaľ ho náhoda priviala až do Argentíny, konkrétne Buenos Aires. Prvý rok vyskúšal viacero pracovných pozícií, no ani v jednej sa nenašiel, a tak sa začal venovať tomu, čo ho skutočne baví a napĺňa - vareniu a spievaniu. "Už odmalička som postával za mamou v kuchyni, ochutnával a snažil som sa napodobniť rodinné recepty. Popritom som sa venoval spevu, prostredníctvom ktorého som ventiloval svoje pocity," hovorí.

Mladý Slovák zaregistroval, že v Argentíne už nejaký čas funguje mobilná aplikácia Cookapp, ktorá umožňuje zákazníkom ísť priamo ku kuchárovi domov a zintenzívniť tak svoj kulinársky zážitok. Vytvoril si vlastný profil a zorganizoval u seba prvé večere, ktoré mali úspech. Napriek tomu, že mal Jakub v tom čase dobre platenú prácu, odišiel z nej a všetko stavil na jedinú kartu; svoje dve najväčšie vášne spojil dokopy a stal sa tzv. Singing Chef, čiže spievajúcim kuchárom. Pozýva k sebe Argentínčanov, ktorí môžu vďaka nemu vyskúšať našu národnú kuchyňu, a popritom im spieva - jazzové, ale aj slovenské moderné piesne.

Po pomalšom rozbehu sa mladíkovi vlani na jar konečne začalo dariť. Svojim zákazníkom ponúka tradičné jedlá ako bryndzové halušky, paprikáš, guláš či parené buchty a ľudia ich milujú a len tak sa k nemu hrnú.

"Slovenská kuchyňa je pre nich exotická, pretože len veľmi málo Argentínčanov bolo na Slovensku. Vďaka mne sa ale o Slovensku a o tom, aké je krásne, dozvedajú viac," pokračuje.

O tom, že Jakub robí Slovensku skvelé meno, teda niet pochýb. Koncom minulého roka bola o ňom v argentínskej televízii odvysielaná reportáž a dokonca dostal ponuku na otvorenie vlastnej reštaurácie so svojimi receptami. Od decembra pravidelne usporadúva podujatie známe ako Swingnights (Swingové noci), ktoré spája slovenskú, taliansku a francúzsku kuchyňu, a Jakubovu vlastnú šou vždy s nejakým speváckym hosťom.

Do budúcna má tento ambiciózny mladík ďalšie plány, dúfajúc, že oslovia ľudí prinajmenšom rovnako ako práve prebiehajúce projekty. "Som šťastný, že sen malého chlapca z hôr dokázal zaujať ľudí v zahraničí a dovolí mi tak venovať sa tomu, čo milujem. Stavil som všetko na jednu kartu a vyšlo to," uzatvára svoje rozprávanie.