Odvážne dievčatko (9) vás dojme k slzám: To, čo robí pre brata, nevyvážia žiadne peniaze

PEKING - Iba 9-ročná Číňanka Zhou Dingshuang je doslova rukami a nohami pre svojho postihnutého brata, ktorý má od narodenia ťažkosti s používaním svojich končatín. Malá dievčina nosí staršieho súrodenca do školy každý deň na vlastnom chrbte, a to bez ohľadu na to, či vonku prší, sneží, fučí alebo svieti slnko. Malá hrdinka sa stala dokonca oporou pre celú svoju rodinu.