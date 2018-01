Richard odviedol dcéru k oltáru, potom si našiel zmeškaný hovor: Tá SPRÁVA mu zmenila život

Richard Gibson (54) žijúci v metropole Severného Írska dlhé roky bojoval s ťažkou chorobou. Nutne potreboval transplantáciu šiestich orgánov. Na čakacej listine bol zaevidovaný od augusta roku 2016. Veľkú časť svojho života strávil v nemocniciach. No veľký deň svojej dcéry (26) si nemohol nechať ujsť. Počas toho ako ju so slzami v očiach viedol k oltáru netušil, čo sa práve deje vo vedľajšej miestnosti. Po tom, ako svoju dcéru Jenny odviedol k oltáru, musel si ísť oddýchnuť.

Richard Gibson (54) so svojou dcérou Jenny (26)

Jeho zdravotný stav bol kritický. Zavrel sa vo vedľajšej miestnosti a našiel si zmeškaný hovor. Richard obratom vytočil neznáme číslo. Behom jednej minúty sa mu zmenil život. „Otec ku mne zrazu pribehol a v rozpakoch mi povedal mi, že to bola nemocnica,“ opisuje zážitok Jenny. Richard sa po sobáši svojej dcéry dozvedel, že mu bol konečne nájdený vhodný darca orgánov a môže podstúpiť dlho očakávanú transplantáciu.

„Bolo to neuveriteľné, bol to hotový zázrak,“ povedala zahraničným médiám dojatá nevesta Jenny. „Na túto chvíľu sme čakali dlho. Sme veľmi šťastní a plní emócií,“ dodala Richardova dcéra. No zároveň priznala, že aj keď bola celá rodina šťastná, pociťovala zároveň strach. Richarda čaká náročná a dlhá transplantácia, ktorá nesie aj veľa rizík.

Richardova ďalšia dcéra Lisa povedala, že jej otec čakal na vhodného darcu od roku 2016. Richardovi a jeho rodine neostávalo nič iné, len veriť, že jedného dňa sa vhodný darca nájde. Lisa povedala, že ich otec potreboval transplantáciu obličky, pečene, pankreasu, čreva, sleziny a aj žalúdka.

„Som veľmi šťastný, že som sa dočkal transplantácie. Navždy budem vďačný môjmu darcovi a jeho rodine. Dali mi najkrajší dar, dar života. Dúfam, že môj príbeh dodá nádej aj ostatným a povzbudí ich, aby sa zapojili k zoznamu darcov a aby zároveň šírili darcovstvo orgánov,“ odkázal ľuďom Richard Gibson.