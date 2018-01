Pilot (24) informoval pasažierov o turbulenciách: Jeho ďalšie slová ich rozplakali

DETROIT - Mladý pilot počas svojej služby najprv informoval pasažierov o možných turbulenciách a nadmorskej výške, no potom prišlo niečo nečakané. Video, kde mladík žiada o ruku svoju vyvolenú, vás zahreje pri srdiečku a presvedčí o tom, že romantici ešte nevymreli.

Dvadsaťštyriročný Jon Emerson deň pred Vianocami a krátko pred odletom informoval pasažierov o tom, že ich let bude trvať dve a pol hodiny, že budú letieť v nadmorskej výške 11-tisíc metrov a tiež o pravdepodobnosti výskytu turbulencií. No Emersonove nasledujúce slová dojali pasažierov k slzám. Keďže sa so svojou životnou lásku spoznal na palube, naplánoval si tam aj žiadosť o ruku.

Letuška Lauren Gibbsová a pilot Jon Emerson

Jonova priateľka, dvadsaťtriročná letuška Lauren Gibbsová, počas jeho hlásenia kontrolovala kabínu. No keď začula, čo odrazu jej priateľ v hlásení hovorí, bola v siedmom nebi. V ten deň mali totiž výročie a krajšie ho hádam ani osláviť nemohli.

„Pre mňa a Lauren je toto veľmi výnimočný deň. Dnes máme výročie a Lauren je jedna z najlepších letušiek,“ povedal celému lietadlu Jon. „Chcem, aby sme si tento výnimočný deň pamätali navždy. Chcem s tebou stráviť zvyšok svojho života,“ dodal so slzami v očiach 24-ročný pilot.

Odrazu pred letuškou kľačal na kolenách. V červenej škatuľke sa blýskal zásnubný prsteň, ktorým sa dojatá Lauren pýši v závere videa, ktoré natočil jeden z pasažierov. „Áno,“ povedala s vyrazeným dychom Lauren a s vrúcnym bozkom objala svojho snúbenca.

Snubný prsteň Lauren

„Bola som celá bez seba,“ povedala pre Lauren pre The Independent. „Jon je veľmi tichý a hanblivý chlap. Nečakala som, že ma takto na verejnosti požiada o ruku. Bolo to dokonalé a perfektne premyslené. Väčšinu času trávime spolu v lietadlách a stále sme spolu v práci. To načasovanie bolo dokonalé,“ povedala šťastná Lauren.

Na otázku, či bude svadba na palube lietadla, odpovedala Lauren s vtipom. „Myslím, že Jonovi by sa to určite páčilo ak by boli na našej svadbe lietadlá,“ povedala Gibbsová. „No pravdepodobne sa naša svadba bude niesť v pokojnejšej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov,“ dodala Gibbs.