NEW YORK - Zrejme každý človek by sa chcel pýšiť dokonalou vyšportovanou postavou s tými správnymi krivkami či mierami. Niektorí to majú dané do vienka, iní sa kvôli svojmu telu snov musia poriadne nadrieť. Chodenie do fitnesscentra, dodržiavanie prísnych diét a iné obmedzenia sú len zlomok všetkého, čo treba robiť. Nie každý to tak zvládne.