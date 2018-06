MOTIVÁCIA: Kniha od mladých pre mladých! Dobre, NIE LEN pre mladých. Presvedčte sa!

Hneď na začiatok sa musím priznať, že do čítania tejto knihy som šla s takou, no nazvyme to miernou skepsou. Môj vzťah k motivačnej literatúre je vlažný.

Knihu Hlava 20 som držala jedného času v rukách, keď ešte bola horúcou novinkou a svietila na pultoch kníhkupectiev medzi najnovšími dielami. Išla som vtedy za bratom do nemocnice a jednoducho som sa rozhodovala akú „motivačnú“ knihu mu zadovážim ako čítaniachtívá sestra absolútne nečítajúcemu mladšiemu bratovi. Kúpila som mu knihu o Majkovi Spiritovi. Jediné čo ma potešilo, keď som mu ju dávala, bol jeho úprimný smiech, že či mi šibe.

Mala som kúpiť Hlavu 20.

Teraz to tak vyzerá, že no jasné, predsa nemôžeš napísať „zlú“ recenziu, veď by sa kniha nepredala. Okrem toho, že som názoru, že aj zlá reklama je reklama, nemám dôvod klamať, som na to príliš lenivá. A baví ma ako ľudia ostanú vždy zarazení a šokovaní úprimnosťou.

Prečo by som si JA nikdy nekúpila knihu Hlava 20?

Nemám rada motivačnú literatúru.

....a to je všetko.

Prečo by som kúpila Hlavu 20 môjmu mladšiemu bratovi a odporúčila ju vám?

Písali ju mladí chalani, ktorí nezačínajú vety: „Ja v tvojom veku....“ Úprimne, vtipne a inteligentne sa prihovárajú k čitateľovi, vďaka čomu štýl písania nemožno nazvať inak ako „kamarátsky“ Každú jednu myšlienku (je ich 20) konkretizujú a odzrkadľujú svojím životom a skúsenosťami, ktoré ich osobne stretli Ak si čitateľ vezme k srdcu len jednu jedinú kapitolu, malo to zmysel.

Úprimne mohla by som pokračovať do 20 aj do 30.

Ide o to, že by som to dala normálne len tak, čítať mladým. Alebo zaradila by som to medzi povinné darčeky k 15. narodeninám či 18. narodeninám.

Myslím si, že v dnešnej dobe a vôbec, v podstate to netreba zhadzovať na aktuálnu dobu, mladí ľudia sa vyznačujú „hľadaním sa“. Hľadáme vzory, životný štýl, hodnoty, názory svojmu srdcu blízke. A dosť často sa stáva, že nemáme na výber zrovna tie správne v ponuke. Ovplyvňujú nás média, sociálne siete, priatelia a aj rodina, ktorá sa možno úplne vymyká predstave o vašej ideálnej rodine. A preto si myslím, že táto kniha je viac ako fajn, pretože už keď sa ti jednoducho nechce čítať Kto chytá v žite, Drak sa vracia a iné „must-have“ podľa školského systému, prečítaj si aspoň toto. Písané mladými ľuďmi pre nás. Ja sama už nie som čerstvá dvadsiatka ale musím uznať, že niektoré rady z tejto knihy keby čítam skôr, možno by mi bolo ľahšie a krajšie na tomto svete. Nie možno ale určite.

A najlepšie odporúčanie pre túto knihu?

Keď ste mierumilovne „donútená“ darovať ju kolegovi z práce, ktorí má 22, je výborný futbalista a vo voľnom čase najradšej hrá playko, no po pár vetách prečitaných z knihy vysloví vetu: „Monika, požičiaš mi ju? Celkom ma zaujala“. Jasné, že mu ju aj darčekovo zabalím!

To snáď dosť vypovedá o kvalite knihy nie?

Chalani čo to písali sú zdravo sebavedomí, múdri, sčítaní ľudia, ktorí svoj správny postoj chcú posunúť ďalej, práve tebe alebo tvojmu bratovi/sestre. Jedna jediná vec v knihe nebola prehnaná, neznela arogantne, povýšenecky a premúdrelo. Nepísalo sa tam, že ak toto a hento nespravíš takto nemáš možnosť byť štastný. Písali od srdca, úprimne, s pokorou a s chuťou pomôcť a uľahčiť nám to.

Chlapci, ďakujeme za fajn motiváciu. Ste moja výnimka v oblasti motivačných kníh. Dúfam, že Hlava 30 bude rovnako dobrá, ak nie lepšia!

Receznia Moniky Pálenikovej z blogu kníhkupectva www.ipark.sk.

