Musia riskovať úplne všetko!

Magistérium je výsledok nápadu dvoch úspešných spisovateliek spojiť sily a napísať vlastný príbeh o hrdinoch a zloduchoch, o dobre a zle a o tom, čo sa stane, keď je človek proti svojej vôli vyvolený. Vzniklo tak najúžasnejšie magické dobrodružstvo od čias Harryho Pottera!

Určite už poznáte 12-ročného Calluma, ktorý je v rodnom mestečku legendou. Ale nie v dobrom. Preslávil sa štipľavými poznámkami na adresu zastupujúcich učiteľov, ale bavilo ho aj trápenie riaditeľov, dozorcov na chodbách a kuchárok. Všetko sa však zmenilo, keď dostal pozvánku do tajomnej čarodejníckej školy. Prvý diel sa volal Železná skúška – Callum ma v sebe mágiu, takže ňou prešiel.

2.diel série sa volal Medená rukavica a Callum v nej nazrel dopivnice, pričom zistil, že vlastný otec ho chce zničiť...

Teraz je tu tretí diel s názvom Bronzový kľúč.

Call, Tamara a Aaron by sa mali sústrediť na náročné testy a čarodejnícke skúšky. No po náhlej smrti jedného spolužiaka sa musia vydať po stope hrozivého zla. Niekto totiž oslobodil beštiu, čo mala ostať spútaná hlboko v školských žalároch.

Call a jeho kamoši zisťujú, že mágia dokáže byť taká dobrá ako čarodejníci, ktorí ju používajú. No ak ju včas nezastavia, napácha v nesprávnych rukách nepredstaviteľné škody. Na čarodejníckej škole sa totiž môže prihodiť čokoľvek dobré i zlé a jediný spôsob, ako odhaliť pravdu, je riskovať úplne všetko.

Magistérium je neuveriteľná púť chlapca, od ktorého môže závisieť osud sveta. Napínavé dobrodružstvo, vďaka ktorému spoznáte magický svet čarodejníkov, v akom ste doteraz neboli.

Autorkami sú Holly Blacková a Cassandra Clarová, ktoré majú na konte už viacero bestsellerov podľa rebríčka New York Times. Po prvý raz sa stretli pred vyše desiatimi rokmi pri podpisovaní Hollinej prvej knihy. Odvtedy sú z nich dobré priateľky. Okrem iného ich spája láska k fantastike.

Pripomeňme, že Holly je úspešná spisovateľka a spoluautorka Kroniky rodu Spiderwickovcov. Za román Doll Bones (Bábika z kostí) získala ocenenie Newbery Medal. Cassie je autorka populárnych sérií pre mládež ako Nástroje smrteľníkov či Pekelné stroje.

Začítajte sa do prvej kapitoly z novinky Bronzový kľúč:

Call dokončil posledné úpravy na svojom robotovi a poslal ho do „ringu“, čiže do časti garáže vyznačenej modrou kriedou. Čiara ohraničovala bojovú zónu pre roboty, ktoré spolu s Aaronom pomocou kovovej mágie a veľkého množstva lepiacej pásky usilovne stavali z automobilových častí. Jeden z robotov skončí na dlážke nasiaknutej benzínom tragicky roztrhaný na kusy, kým druhý vyjde zo súboja víťazne. Jeden povstane a druhý padne. Jeden...

Aaronov robot sa s fučaním pohol vpred. Jedna malá ruka vystrelila, zakmitala a odfikla Callovmu bojovníkovi hlavu.

Do vzduchu vyleteli iskry.

„To nie je fér!“ zvolal Call.

Aaron odfrkol. Na líci mal špinavú šmuhu a niekoľko vlasov mu trčalo dohora po tom, čo si po nich rozčúlene prešiel rukami. Neústupčivé horúce slnko v Severnej Karolíne mu spálilo nos a nakreslilo na lícach pehy. Vôbec nevyzeral ako uhladený tvorič, ktorý strávil leto na záhradných slávnostiach, kde sa rozprával s nudnými dôležitými dospelákmi.

„Asi som v stavaní robotov lepší ako ty,“ ľahostajne povedal Aaron.

„Len aby,“ odvetil Call. Sústredil sa. Jeho robot sa pohol, najskôr pomaly, ale potom, keď kovová mágia oživila bezhlavé telo, pridal. „Tu máš! “

Robot zdvihol ruku, vyšľahol z nej oheň ako voda z hadice, a postriekal Aaronovho robota, z ktorého začal stúpať dym.

Aaron sa pokúsil privolať vodnú mágiu a uhasiť ho, ale nestihol to. Lepiacu pásku pohltili plamene a robot sa premenil na hrbu dymiacich častí.

„Juchú!“ zvolal Call. Otcovu radu, aby sa správal ako veľkorysý víťaz, si nikdy nezobral k srdcu. Chaos, Callov vlk posadnutý chaosom, sa strhol zo spánku, keď mu na srsti pristála iskra. Zabrechal.

„Pozor!“ Callov otec Alastair vybehol z domu a doširoka otvorenými ocami sa obzeral okolo seba. „Nie tak blízko pri mojom aute! Práve som ho opravil.“

Call bol napriek výčitkám uvoľnený. Celé leto sa cítil v pohode. Dokonca si prestal zapisovať body na zoznam zlovestného vládcu. Nepriateľ smrti Constantine Madden bol pre svet mŕtvy, porazil ho Alastair. Iba Aaron, Tamara, občas priateľ, občas nepriateľ Jasper deWinter a Callov otec poznali pravdu – že Call je prevtelený Constantine Madden, ibaže bez jeho spomienok a hádam aj bez čarodejníkovej záľuby v páchaní zla.

Keďže svet si myslel, že Constantine je mŕtvy, a Callovým priateľom na tom nezáležalo, chlapcovi nič nehrozilo.

A hoci Aaron bol tvorič, mohli s Callom opäť stvárať hlúposti. Čoskoro sa vrátia do magistéria a tentoraz budú žiakmi bronzového ročníka, čo znamená, že sa naučia super bombovú mágiu – bojové zaklínadlá a lietacie kúzla.

Všetko bolo lepšie. Všetko bolo úžasné.

