Vrcholný triler od najúspešnejšieho autora severských detektívnych románov Jo Nesbøa s názvom Macbeth.

A samozrejme, Jo Nesbø to robí rovnako majstrovsky, ako vo svojich predchádzajúcich knihách. Ak Vám Shakespearov Macbeth spôsoboval nepríjemné mrazenie, tak pri Nesbøvej verzii vám bude tuhnúť krv v žilách.

O čom je kniha Macbeth – Zločin a zrada sa vykúpia krvou:

Sedemdesiate roky, ponuré priemyselné mesto sužuje chudoba a úpadok mravov. Zatvára sa jedna továreň za druhou, po uliciach sa potácajú narkomani a vysoko postavení občania figurujú na výplatných páskach dílerov. Macbeth je najlepší policajt, ktorý kedy viedol oddelenie tohto severského mesta. Jeho úlohou je vyčistiť mesto od korupcie a pomáhať ľuďom s drogovou závislosťou. Ale aj on má svoju temnú minulosť. Ako bývalý „feťák“ môže opäť ľahko podľahnúť drogám. Má moc, má peniaze aj rešpekt. No chce ešte viac. A neváha pre to aj zabíjať.

Lady je jeho milenka a majiteľka luxusného kasína. Hekate nie je bohyňa kúziel, ale mocný vodca drogového kartelu. A trojica odporných žien mieša v kotle namiesto čarovného elixíru tie najsilnejšie narkotiká... V podaní bestsellerového nórskeho spisovateľa Jo Nesbøa sa miesto a postavy slávnej Shakespearovej tragédie menia, ale najdôležitejšie prísady – ambície, vášne a zrada – zostávajú rovnaké. Aj po viac ako štyroch storočiach.

Ako hodnotí novinku Macbeth dlhoročný prekladateľ Jo Nesbøa do slovenčiny Jozef Zelizňák?

Po preložení 15 kníh od tohto autora som už nečakal, že ma môže prekvapiť. Shakespearov motív však pozdvihol Nesbøov tradičný štýl z úrovne kriminálnych románov a osobne hodnotím román Macbeth ako to najlepšie, čo som od Nesbøa čítal.

Aké boli reakcie škandinávskych médií na nový triler Macbeth?

„Ďalší Nesbøv triumf. Macbeth je fascinujúci, komplikovaný hrdina a Nesbø dokáže prinútiť čitateľa, aby sa s hlavným protagonistom, napriek jeho nesympatickým a deštruktívnym sklonom, dokázal stotožniť. Nesbøvo stvárnenie Macbetha je až neuveriteľne úspešné. V jednej chvíli próza funguje ako klasický, miestami dokonca humorný thriller. Na druhej strane je to horko-sladký príbeh o zlomených ľuďoch v pekelných kulisách bezvýchodiskovosti, pripútaných k sebe silou, ktorá je mocnejšia ako život.“

Adresseavisen, Nórsko

„Jo Nesbø + Shakespeare = čistý dynamit.

Obri sa niekedy vztýčia iba preto, aby ukázali svoju veľkosť. Presne to dokázal Nesbø svojím úžasným Macbethom! Husársky kúsok od najúspešnejšieho nórskeho autora krimi trilerov! Jeho príbeh je vždy strhujúci. Nesbø píše lepšie než väčšina autorov trilerov, používa bohatý jazyk a neobyčajne presné formulácie. Portréty postáv (drsných a zraniteľných zároveň) sa rysujú už od prvej vety. Retrospektívne úseky sú vpletené do deja tak obratne, že čitateľ nikdy nestratí niť rozprávania a zápletka je výbušná od začiatku až po poslednú stranu.“

Stavanger Aftenblad, Nórsko

„Svetová klasika plus Nesbø vo svojej najlepšej forme. /…/ Nesbø už zasa raz napísal brutálne dobrú knižku, čarovnú detektívku!“

Faedrelandsvennen, Nórsko

„Výnimočný Macbeth. Jo Nesbø prerozprával Shakespearovu apokalyptickú drámu majstrovským štýlom. /…/ Čitatelia, ktorí nikdy ani len nepočuli o Shakespearovi, to budú čítať ako silný, napínavý thriller. Súčasné publikum možno nájde v jeho próze skôr odkazy na Sin City Franka Millera alebo gangsterské opusy Martina Scorseseho či Sergia Leoneho.“

Dagbladet, Nórsko

„Geniálna interpretácia Macbetha. /…/ Otrasný aj úchvatný príbeh, až desivo chladnokrvne poskladaný a výborne spracovaný.“

Jyllands-Posten, Dánsko

O autorovi:

Jo Nesbø, (*1960 v Oslo) je nórsky autor krimi románov. Iba v rodnom Nórsku sa predali vyše dva milióny jeho kníh, čo je pri počte 4,5 milióna obyvateľov neuveriteľné číslo. Nesbø je jeden z najpredávanejších a najoceňovanejších detektívnych autorov súčasnosti. Za svoje kriminálne romány získal množstvo literárnych ocenení. Jeho knihy vyšli v 50 jazykoch a predalo sa viac než 30 miliónov výtlačkov. Vo svete aj u nás si získal čitateľov sériou krimi príbehov so svojráznym inšpektorom Harrym Holem.

Jo Nesbø súhlasil s účasťou na literárnom projekte Shakespeare 400, v rámci ktorého vychádzajú knihy popredných súčasných spisovateľov inšpirované hrami, postavami, alebo zápletkami z diel Williama Shakespeara. Popasovať sa s legendou – to zobral Nesbø ako výzvu. Vznikol tak rozsiahly triler, ktorý mnohí už dnes považujú za jeho vrcholné dielo.

Medzi ďalšími účastníkmi projektu sa objavili aj veľké spisovateľské mená ako Jeanette Wintersonová, Howard Jacobson, držitelka Pulitzerovej ceny Anna Tylerová, alebo držiteľka Ceny Franza Kafku Margaret Atwoodová, o ktorej sa špekulovalo aj ako o laureátke na Nobelovu cenu.

Ukážka z knihy:

Svetlo lampy prenikalo do okna kancelárie na prvom poschodí, na prsty, čo smerovali k inzerátu spoločnosti MS Glamis. Hľadajú pomocníka do kuchyne. Prsty muža boli dlhé a štíhle ako klaviristove, nechty udržiavané. Hoci tvár ukrýval v tieni, a tak nebolo vidieť jeho intenzívne, modré oči, výraznú bradu, tenké, skúpe pery a nos ako agresívny zobák, jazva, ktorá mu prechádzala ako biela kométa krížom cez celú tvár od sánky až k čelu, žiarila.

„Sú tu,“ oznámil inšpektor Duff a dúfal, že muži z drogového nezachytili neúmyselné zachvenie v jeho hlase. Počítal s tým, že Norse Riders pošlú po drogy troch, štyroch, maximálne piatich mužov. Teraz však napočítal dvanásť motoriek v kolóne, čo sa pomaly vynárala z tmy. Na posledných dvoch sedeli vždy dvaja chlapi. Štrnásť proti deviatim. A všetko nasvedčovalo tomu, že Norse Riders sú vyzbrojení ťažkými zbraňami. Aj tak to chvenie v hlase nespôsobil pomer síl. Duffovi sa práve splnilo jeho najtajnejšie želanie. Konvoj vedie on, konečne ho má na dosah.

Neukázal sa celé mesiace, no len jediný chlap nosil takú prilbu a jazdil na červenej motorke Indian Chief, ktorú chýr radil k päťdesiatim kusom, čo si newyorská polícia nechala tajne vyrobiť v roku 1965. Oceľ zahnutej pošvy pripevnenej k boku motorky sa ligotala.

Kniha je súčasťou literárneho projektu Shakespeare 400 a vychádza spolu so svetovou premiérou v 30 svetových jazykoch.

