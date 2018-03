Kde sa stretáva Boh a medicína



Existujú v medicíne zázraky a možno ich vysvetliť z duchovného hľadiska?Môže duchovne založený človek pomýšľať na eutanáziu?Dozvie sa niečo o duši medik, keď sleduje operáciu na otvorenom srdci alebo pitvu?Existuje priesečník duchovnosti a telesnosti tam, kde tvoria jednotu?

Aj o týchto témach je novinka Kde sa stretáva Boh a medicína, ktorá vychádza v novej edícii zameranej na ezoteriku a spirituálnu literatúru s názvom Ajna.

Kde sa stretáva Boh a medicína je inšpiratívny konfrontačný rozhovor moderného spiritualistu Neala Donalda Walsha s lekárkou Brit Cooperovou, ktorá sa venuje klasickej západnej medicíne a zaujíma sa o oba prístupy k ľudskému životu.

Má Boh miesto v modernej západnej medicíne? Mali by byť metafyzické či duchovné princípy súčasťou prípravy budúcich lekárov? Je prvoradou úlohou lekára udržať pacienta pri živote?

Odpoveď na všetky tieto otázky znie áno.

„Nezdá sa vám že je čas, aby sme sa na to pozreli? Myslím z nového uhla. Zo stanoviska modernej duchovnosti. Z novej perspektívy, ktorá niekedy presahuje aj dnešné názory,“ pýta sa autor v knihe.

NEALE DONALD WALSCH je autorom série deviatich kníh s názvom Rozhovory s Bohom, ktorých sa vo svete predalo viac ako desať miliónov výtlačkov a preložili ich do 37 jazykov. Walsch patrí medzi hlavných spisovateľov hnutia novej spirituality; napísal ďalších 28 kníh, deväť z nich sa ocitlo v zozname bestsellerov The New York Times. Svojím životom a prácou pomáha vytvárať a ďalej rozvíjať celosvetovú duchovnú renesanciu.

Začítajte sa do novinky Kde sa stretáva Boh a medicína:

V skutočnosti existuje sedem jednoduchých otázok o živote, ktoré by si ľudia mali položiť, no podľa toho, čo vidím okolo seba, 98 percent ľudí si tieto otázky nikdy nepoloží. Väčšina kráča od narodenia k smrti a takéto otázky im ani nezídu na um – možno iba letmo, povrchne a na krátky čas. Sedem otázok som rozdelil na dve skupiny. Do prvej skupiny som zaradil tri naliehavé otázky, do druhej štyri základné otázky.

Prvé tri otázky sú dôležité, lebo vytvárajú kontext či dávajú dôvod na položenie ďalších štyroch otázok. Aby som to povedala inak, keby všetko na svete bolo krásne a úžasné, keby všetci ľudia žili podľa svojich predstáv a želaní, potom by štyri základné otázky života boli takmer zbytočné. Nemali by zmysel a určite by si nevyhnutne nevyžadovali odpoveď.

Práve tie tri otázky , ktoré som zaradila na čelo siedmich jednoduchých otázok, vytvárajú naliehavosť odpovedať na štyri základné otázky života.

Prvá: Ako je možné, že vyše sedem miliárd ľudí na Zemi tvrdí, že chce to isté a nedokáže to dosiahnuť? To je východisko pre štyri základné otázky života. Ako hovorím, keby každý žil v súlade s tým, čo očakáva, potom by štyri posledné otázky nemali zmysel.

Skutočný dôvod, prečo máme skúmať seba, nespočíva v duchovnom či intelektuálnom cvičení, ale v tom, že niečo nie je v poriadku.

Keď vstúpime do rozsvietenej miestnosti, neopýtame sa: „Nemali by sme skontrolovať poistky?“ Každý by odpovedal: „Prečo si robíš starosti? Vidíš, že všetko je v poriadku.“ No keď vojdeš do kuchyne, kde svetlá nesvietia a nefunguje hriankovač ani mikrovlnka, najlepšie bude, keď skontroluješ poistky.

Preto sú tri naliehavé otázky dôležité. Ešte raz zopakujem prvú otázku. Ako je možné, že vyše sedem miliárd ľudí na tejto planéte (vrátane teba, mňa a všetkých ostatných) tvrdí, že všetci chceme to isté, no nemôže to dosiahnuť, s výnimkou malého, nepatrného percenta?

Druhá otázka: Je možné, že všetko by sa zmenilo, keby sme správne pochopili niečo, čo zatiaľ vo vzťahu k Bohu a k životu nechápeme?

Tretia otázka: Je možné, že existuje niečo, čo nechápeme sami o sebe, a keby sme to pochopili, zmenil by sa náš postoj k sebe a k celému životu?

Je naozaj zarážajúce, keď vyše sedem miliárd ľudí tvrdí, že všetci chcú jedno a to isté – mier, lásku, radosť, hojnosť, príležitosti –, no zväčša sú veľmi ďaleko od toho, aby to dosiahli. Nikdy som sa nad tým hlbšie nezamyslela.

Keď sa pozrieme na situáciu vo svete, otázka nám stavia pravdu priamo pred oči. Môžeme sa zamyslieť nad tým, ako sa údajne inteligentný tvor – ten, ktorý sa dokáže dostať na Mesiac a objavuje tajomstvá vesmíru, rozlúštil genetický kód a dosiahol priam zázračné úspechy v medicíne – ocitol v zdanlivo slepej uličke, keď ide o základné princípy života, také jednoduché ako radosť, láska, jedlo a strecha nad hlavou.

Zdá sa, že to všetko nie sme schopní prežívať tak naplno, ako by sme chceli, ale musíme sa veľmi snažiť, aby sme ich zažili aspoň v najnižšej dostupnej miere.

Keď hovoríme o veciach, ktoré nám otvárajú oči, pri čítaní štatistických údajov z tvojej knihy God’s Message To The World: You’ve Got Me All Wrong (Božie posolstvo svetu: zle ste ma pochopili) si uvedomujeme, v ako stave sa nachádza svet. Každú hodinu napríklad zomiera od hladu vyše 650 detí. Takmer 21 miliónov žien a detí je predmetom obchodu s bielym mäsom. Vyše dva a pol miliardy ľudí nemá základné lekárske ošetrenie a vyše jeden a pol miliardy je bez elektriny. A zoznam pokračuje. Všetko toto je určite dôvod na zamyslenie nad sebou i nad celým ľudstvom.

O edícii Ajna

Ajna v sanskrite označuje magické tretie oko, ktorým človek nahliada do seba a objavuje vnútornú silu, ktorá mu pomôže prekonať aj náročnejšie životné situácie.

