Záhadné čipy zabíjajú ľudí

Čipovanie ľudí sa odporúča na základe pätnásťročného výskumu. Čip by vám lekár zaviedol do predlaktia a budete v ňom mať uloženú vašu kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Podľa expertov tá malá, takmer neviditeľná vecička pomáha napríklad pri náhlych zdravotných problémoch a dokonca uľahčuje stanovenie diagnózy... Ale čo ak začnú takto čipovaní ľudia zrazu záhadne zomierať?

Je tu novinka slovenskej autorky Jany Benkovej s názvom Čip .



Hlavná hrdinka novinárka Simona si upratala život, vydala sa za milovaného Olivera a odolala bláznivému pokušeniu v podobe šarmantného suseda Daniela. Lenže ani ten najväčší optimista a chápavý partner, akým Oliver je, nemôže očakávať, že jeho akčná manželka bude pokorne sedieť v redakcii pri počítači. Simona nikdy neodolala výzvam a zakaždým sa s elánom vrhla do riešenia záhad, ktoré ju priam magicky priťahujú.

V tomto príbehu sa Oliver so Simonou vracajú po dvojročnom pracovnom pobyte v Los Angeles. S prekvapením sledujú, čo všetko sa doma zmenilo. Dozvedia sa o záhadných čipoch, ktoré dostávajú ľudia pod kožu a majú im vraj uľahčovať život. Lenže Simone sa zdá podozrivé, že po začipovaní umiera čoraz viac ľudí. Pustí sa do pátrania. Manželovi to zatají. Čo urobí Oliver, keď zistí, do čoho sa zasa zamotala a že jej pri rozuzľovaní nebezpečného klbka lží sekunduje Daniel?

Vypočujte si AUDIO úryvok.

Z knihy číta Zuzana Jurigová Kapráliková

V každom z románov Jany Benkovej sa skrýva aj aktuálne a pozoruhodné posolstvo z absurdností, ktoré sa dejú na Slovensku. V knihe Čip je to dlhoročná absencia snahy štátu vytvoriť svojim najstarším občanom, ktorí v tejto krajine vybudovali všetko to, čo nám nepadá na hlavu, dôstojné podmienky na život.

Naopak, tomuto štátu sú starší ľudia na príťaž a úrady im to dávajú najavo vo všetkých oblastiach od sociálnej až po zdravotnícku. Takže aj takúto vážnu vec prináša tretí, posledný Simonin príbeh. „A samozrejme, v knihe nechýba veľa lásky, slnka a iskrivých dialógov, na ktoré sú moji čitatelia zvyknutí," dodáva s úsmevom Jana Benková.

Prečítajte si úryvok z novinky Jany Benkovej Čip:

Neschádzal mi z mysle ten čudný telefonát... Mne neznámi ľudia len tak nevyvolávajú. A Daniel s tým Stanom... Potom tie kaderníčkine reči... To, o čom sa hovorí v kaderníctvach, býva zvyčajne meradlom momentálnych toptém v celej spoločnosti, to mi bolo jasné.

Strašne ma to lákalo! V zozname pracovných plánov som mala reportáže o nedostatku miest pre deti v jasliach, testovanie detských autosedačiek, článok o dovolenkových tipoch na východnom Slovensku... No to mi až tak adrenalín nedvíhalo. Pôjdem do toho, pomyslela som si a znova som sa zahniezdila. Pôjdem. Musím. A podľa toho, čo zistím, respektíve s Danielom zistíme, sa uvidí, ako ďalej. Oliver zatiaľ nemusí nič vedieť. Ani o prípade, ani o Danovi. Lenže čo ak si to všimne? Zhlboka som sa nadýchla. Musím byť nenápadná a diskrétna. A čo ak sa napríklad spýta? Nesmiem mu nič prezradiť... Všetko popriem.

Dokážem to urobiť? Oklamať ho?

A ako dlho ho budem musieť klamať? Navyše – každá lož má krátke nohy, raz pravda určite vyjde na povrch a potom to býva všetko ešte horšie.

Veď ja ho vlastne ani neoklamem... Len mu nemusím povedať úplne všetko. Ani on mi o svojej práci nehovorí každý detail. Blbosť. Začína mi preskakovať. Plánujem si somariny!

