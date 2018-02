Recenzia: Lekárnik z Auschwitzu. „Ja som Capesius zo Sedmohradska: Spoznáte vo mne diabla!“

Jedinečná kniha z obdobia druhej svetovej vojny.



Kníh, ktorých témou je druhá svetová vojna, máme možnosť vídať na pultoch kníhkupectiev čoraz častejšie vo veľkom množstve. Ponuka je široká a preto aj výber tej správnej je náročnejší. Autorka Patricia Posnerová po niekoľkoročnom výskume a získavania informácií, dokončila knihu s názvom Lekárnik z Auschwitzu Nevyrozprávaný príbeh Victora Capesia. Prečo som ju označila za jedinečnú? Kniha nie je príbehovým opisom života hlavného protagonistu Victoria Capesia. Autorka zvolila neosobný štýl písania, ktorý je založený najmä na uvadzaní nespočetného množstva faktov, ktoré nám zaručene vyrazia dych a hlavne, ktoré sme doteraz v súvislosti s druhou svetovou vojnou nemali možnosť poznať.

„Bolo to po prvý raz, čo vysoký dôstojník SS potrvdil existenciu „konečného riešenia“. Gersteinovu spoveď poslali diplomatickou poštou v zapečatenej kabele do Vatikánu a tam ostala po celú vojnu tajomstvom.“

Kniha je rozdelená dejovo do troch častí, v ktorých sa oboznamujeme so životom Victora Capesia v obdobiach pred vojnou, počas vojny a najzaujimavejším posledným obdobím – po vojne. Zisťujeme ako sa známy lekárnik dostal na pozíciu hlavného lekárnika v koncentračnom tábore, prekvapí nás pravda, že na selekciách sa nezúčastňoval len známy Mengele či fakt, že až 36 kg zlata denne získavali z vytrhaných chrupov obetí.

„Od 14.mája do 7. júla 1944 dorazilo zo severného Sedmohradska a Maďarska 34 vlakov s 288 357 Židmi, ktorí všetci prešli selekciou na rampe, z nich zhruba iba tretinu vyhlásili za práceschopných a ušetrili. Deti do štrnástich rokov nepatrili do tejto kategórie.“

Lekárnik z Auschwitzu, ktorý bol pred vojnou známy v rodnom meste ako „ujo lekárnik“ a príjemný mladý muž, sa stal v koncentračnom tábore krutou beštiou, ktorá bez hanby okrádala batožiny, oblečenie a šperky židovským obetiam.