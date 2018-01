Keď ide o život ....

V knihe Volajte pohotovosť opisuje prácu personálu na urgentnom príjme v nemocnici. Očakáva sa veľký záujem o knihu, keďže je to jediná kniha svojho druhu na slovenskom knižnom trhu. Existuje veľa kníh z prostredia nemocnice, urgentnej medicíny ale žiadna v ktorej by bolo laicky podané ako to tam vlastne funguje, aký je rozdiel medzi urgentným príjmom a pohotovosťou, tak aby to pochopil naozaj každý.

Je to akási spoveď autora na základe prežitého na urgentnom príjme počas niekoľkých dní, ktoré tam strávil ako autor, ale tiež je to naliehanie na pacientov, občanov aby nezneužívali urgentný príjem.

Ako napísal aj v knihe, urgentný príjem neslúži pre pacientov s bolesťami prsta, zubov, ale stavy kedy ide o život alebo akútne ohrozenie zdravia.

Pútavým príbehom sa dostanete do vnútra urgentného príjmu, dozviete sa aké stavy tam privážajú sanitky, prečo niektorí prídu s infarktom po svojich, prečo musíte čakať aj tri hodiny na chodbe....

Je to živé, akčné dobrodružné prostredie, kde sa väčšinou vždy niečo deje. Je to spojenie odborných úsekov a príbehu. Autor to nazval odborná beletria. Je to priestor pre laika, ktorý nechce čítať odbornú knihu so slovníkom latinčiny v ruke. Je tam nejaké dejová línia, sú tam osudy ľudí, ktoré môžu byť niekomu blízke a dokonca známe, pretože sa už minimálne raz niekde stali. Aj keď príbeh je vymyslený, je založený na skutočných udalostiach, občas tragédiách. Ľudí obecne zaujímajú tragédie, nešťastie, sú radi, keď im tuhne krv v žilách pri sledovaní záberov ako niekde oživujú zrazeného chodca alebo ako záchranári kráčajú s týraným dievčatkom na urgentný príjem.

