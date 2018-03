Pellegrini si dá podľa Bugára pozor: Nová vláda ponesie novú zodpovednosť

„Musíme pokračovať v dobrom, čo sme začali. Musíme sa snažiť vrátiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie. Myslím si, že nová vláda príde do parlamentu veľmi rýchlo s programovým vyhlásením. Ak noví ministri nebudú mať zásadné pripomienky, súčasné programové vyhlásenie bude len doplnené,“ povedal Bugár v rozhovore.

Ak bude vláda vnímať potreby spoločnosti a uvedomí si, že prvoradý je záujem štátu, tak podľa Bugáta môže vydržať dva roky. Bugár si nemyslí, že by vznikali problémy, že predseda strany a premiér nebudú jedna osoba. „To sme už mali aj v minulosti v osobách Mikuláša Dzurindu a Ivety Radičovej. Na koaličné rokovania chodieval aj predseda strany aj premiérka,“ povedal s tým, že či predseda strany bude riadiť premiéra záleží od predsedu vlády. „Radičová nebola poskokom Dzurindu. Pellegrini je mladý. Ak si pokazí imidž, bude sa to s ním ťahať dlhé roky,“ dodal.

Most rozhoduje o zmene ministrov

Predsedníctvo Mosta-Híd rozhoduje o nomináciách do novej vlády, ktorú má viesť Peter Pellegrini (Smer-SD). Strane patria rezorty spravodlivosti, životného prostredia a dopravy. Jediná zmena by mala nastať na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská už v novej vláde nechce byť, nahradiť by ju mal doterajší predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. László Sólymos by mal zostať šéfom envirorezortu a dopravu by mal ďalej riadiť Árpád Érsek. Žitňanská ani Érsek sa pred rokovaním predsedníctva nevyjadrovali. Sólymos naznačil, že Gálova nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde. "Ale rozhodne predsedníctvo," doplnil.

Po rokovaní predsedníctva by sa mali predstavitelia strany stretnúť s budúcim premiérom Pellegrinim. Ten je poverený zostavovaním vlády a nominácie by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi oznámiť v pondelok alebo utorok (20.3.). O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).