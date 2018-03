Progresívne Slovensko bude rokovať so SaS o možnej spolupráci po voľbách: Má podmienku

BRATISLAVA - Progresívne Slovensko bude rokovať so stranou SaS o spoločnej dohode demokratickej opozície o povolebnej spolupráci. Informoval o tom riaditeľ komunikácie Progresívneho Slovenska Ľubomír Ondrejkovič.

“Základom dohody opozičných strán musí byť obnova dôvery ľudí v spravodlivosť. Ale jej súčasťou musí byť aj garancia proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenska do budúcnosti,” povedal líder Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, ktorý sa dnes stretáva s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Okrem garancií v súvislosti s EÚ a NATO bude Progresívne Slovensko požadovať, aby spoločná deklarácia opozície obsahovala aj vylúčenie povolebnej spolupráce so stranou SNS.

V pôvodnom návrhu SaS sa spomína len Smer a Kotleba. Progresívne Slovensko vyzývalo na spoločný postup demokratickej opozície od vypuknutia krízy. “Sme v situácii, keď sa demokratické strany musia povzniesť nad ideové či osobné spory. Musíme ľudom ponúknuť jasný plán a dôveryhodnú alternatívu,” povedal Štefunko.

Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík navrhuje všetkým demokratickým opozičným, parlamentným aj viacerým neparlamentným stranám dohodu o budúcej spolupráci. Informoval o tom na dnešnej tlačovej besede s tým, že opozícia sa zhoduje, že riešením súčasnej situácie sú predčasné parlamentné voľby. "Za SaS a zvyšok opozície hovorím, že sme pripravení prevziať za Slovensko zodpovednosť. Máme pripravené premyslené reformy a už tradične najlepší program. Všetky opozičné strany sa vyjadrili, že podporujú predčasné parlamentné voľby v čo najskoršom termíne," uviedol Sulík.

Návrh dohody hovorí o tom, že strany, ktoré s ňou budú súhlasiť, deklarujú, že po voľbách nebudú spolupracovať so Smerom-SD a so stranou Mariana Kotlebu. "Dohoda hovorí o tom, že nebudeme navzájom na seba útočiť a o tom, že v rámci boja proti korupcii uplatníme nulovú toleranciu. Návrh dohody som rozposlal všetkým opozičným stranám a s ich predsedami začnem rokovať," uviedol s tým, že v zmysle tejto dohody pôjde strana Sloboda a Solidarita do volieb samostatne, s jasnou a kvalitnou programovou i personálnou ponukou.