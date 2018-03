Prvý prieskum po vražde novinára Jána Kuciaka: Zdrvujúca správa pre Fica!

BRATISLAVA - Ak by sa najbližší víkend konali predčasné parlamentné voľby, súčasná vládna koalícia by získala iba 61 mandátov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry FOCUS. V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD. Naopak, najväčší nárast Kotlebova ĽSNS.

Smer-SD by volilo 20,2 percenta opýtaných, oproti prieskumu v januári je to pokles o viac ako päť percent. Druhý najväčší počet hlasov by získala SaS (14 percent), na treťom skončilo OĽaNO so ziskom 10,4 percenta hlasov, rovnaký výsledok zaznamenalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

ĽSNS si oproti januárovému prieskumu polepšila o dve percentá, s aktuálnym ziskom 10,1 percenta by skončili Kotlebovci na piatom mieste. Nasleduje SNS s 10 percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, kresťanských demokratov by volilo sedem percent opýtaných, a taktiež Most-Híd so ziskom 5,6 percenta hlasov.

Naopak, brány NR SR by ostali zatvorené pre SMK (4,1 percenta) a KSS (1,5). Len o niečo málo ako jedno percento získali v prieskume aj novoetablované strany - Progresívne Slovensko (PS) by volilo 1,4 percenta voličov, SPOLU - občiansku demokraciu 1,1 percenta opýtaných. Na voľbách by sa zúčastnili takmer dve tretiny opýtaných (63,7 percenta), voliť by, naopak, nešlo 21,8 percenta respondentov a nerozhodnutých bolo 14,5 percenta opýtaných. Agentúra FOCUS uskutočnila prieskum v dňoch 7.3. – 13.3.2018 formou osobného dopytovania. Zúčastnilo sa na ňom 1012 respondentov.

Odchod Fica chce 62 percent ľudí

Dôvera v premiéra Roberta Fica je po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a obrovských protivládnych protestoch len veľmi malá. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre Denník N. Podľa tohto prieskumu mu nedôveruje 62,2 percenta voličov a mal by podľa nich odstúpiť. S odpoveďou, že Ficovi naďalej dôverujú a mal by zostať premiérom, sa stotožnilo 11,8 percenta voličov.

Ďalších 18,8 percenta ľudí si myslí, že by mal premiérom zostať, dôverujú mu však o čosi menej. Respondenti odpovedali na otázku: „Ako vnímate pozíciu premiéra Roberta Fica po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej?“. Prieskum robili od 7. do 13. marca na vzorke 1 012 respondentov.

Podľa prieskumu si 43 percent ľudí myslí, že súčasná vláda by mala skončiť a mali by prísť predčasné voľby. „Zásadnú rekonštrukciu kabinetu si želá 35,5 percenta opýtaných a vláda by mala v súčasnej podobe bez zmeny ministrov pokračovať len podľa 13,3 percenta respondentov. Jedinými voličmi, ktorí si jeho odchod želajú len vo veľmi malej miere, sú sympatizanti Smeru. Fica chcú mimo Úrad vlády vidieť len tri percentá z nich,“ informuje ďalej o výsledkoch prieskumu Denník N. Podľa prieskumu agentúry FOCUS by tretina priaznivcov Smeru chcela Fica ďalej vidieť vo funkcii, ich dôvera v neho však poklesla. U šiestich z desiatich voličov Smeru sa dôvera v Roberta Fica neznížila.

Respondenti odpovedali aj na otázku: „V dôsledku vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej vznikla na Slovensku politická kríza. Aké riešenie tejto situácie by ste uprednostnili?“. Tu 43,30 percenta opýtaných povedala, že by uprednostnili koniec súčasnej vlády a predčasné voľby, 35,5 percenta by uprednostnilo zásadnú rekonštrukciu vlády, súčasnú podobu vlády ako riešenie krízy vidí 13,3 percenta opýtaných a odpovedať nevedelo 7,9 percenta respondentov.