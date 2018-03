AKTUALIZOVANÉ Najnovšie správy z rokovania koalície: Smer urobí všetko preto, aby zostal pri moci

BRATISLAVA - Najsilnejšia vládna strana Smer-SD robí všetko, aby súčasná vláda vydržala. Ak sa to nepodarí a minú sa všetky možnosti, najférovejším riešením pre krajinu budú predčasné voľby. Novinárom to povedal poslanec Smeru-SD a mediálny poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Erik Tomáš s tým, že jeho strana prípadnú úradnícku vládu považuje za "mačkopsa" bez legitimity.

"Nebudem komentovať zákulisné rokovania. Môžem len potvrdiť, že Smer-SD vníma situáciu a je pripravený sa k nej postaviť zodpovedne. Za optimálne považujem prijať definitívne stanovisko ešte tento týždeň," povedal a doplnil, že delegácia Smeru-SD pôjde za prezidentom Andrejom Kiskom až potom.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál na otázku, čo si predstavuje pod rekonštrukciou vlády, odvetil, že rekonštrukcia kabinetu je, keď sa vymenia ministri. "A to pre nás neprichádza do úvahy. Buď budú predčasné voľby, alebo zvalíme vládu," zopakoval stanovisko bugárovcov.

Šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák zdôraznil, že rokovania na úrovni koaličných lídrov stále prebiehajú. "Nebudem dopredu špekulovať ani fabulovať, čo je rekonštrukcia vlády. Pre nás je dôležité, že koalícia zatiaľ funguje. A my sa držíme nášho stanoviska, že kým je vláda funkčná, zotrvávame v nej," odkázal. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery Ficovi SNS nepodporí. "Viete si predstaviť, že by niekto povalil vlastnú vládu? Už sa to stalo, ale SNS vlastnú vládu nepovalí," dodal Bernaťák.

Najlepšie riešenie

Predčasné voľby sú najlepším riešením v súčasnej politickej situácii. Pri príchode na rokovanie vlády to v stredu uviedol štátny tajomník ministerstva školstva za stranu Most-Híd Peter Krajňák. Označil to za najlepší možný scenár a dúfa, že sa naplní. Nevylúčil však, že sa bude rokovať aj o rozsiahlej rekonštrukcii vlády v straníckych orgánoch.

„Stále však platí uznesenie, že chceme ísť do rokovaní o predčasných voľbách,“ povedal Krajňák. Neprezradil, akú ponuku dostal šéf ich strany Béla Bugár od premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v utorok (13.3.) na Úrade vlády SR, kde koaliční partneri rokovali niekoľko hodín.

Krajňák tiež nevedel vysvetliť, prečo odídenci zo Siete Andrej Hrnčiar a Martin Fedor v utorok povedali, že rozsiahla rekonštrukcia vlády by podľa nich mohla stačiť. Na republikovej rade počul ich stanovisko, to bolo zhodné z uznesením Mosta-Híd, ktoré hovorí o začatí rokovaní o predčasných voľbách s tým, že ak sa nepodaria, strana odchádza z koalície.

Podpredseda Mosta-Híd László Sólymos vysvetlil, že politické rokovania stále prebiehajú. „Rozprávame sa o riešení tejto situácie a už nás poznáte, že budeme informovať o tom, keď tie rokovania skončia,“ nechcel rozprávať o obsahu rozhovorov v koalícii. „Nebudem tu nad ničím rozmýšľať, špekulovať, konšpirovať,“ uviedol šéf envirorezortu s tým, že situácia je vážna a nemožno čakať, že sa „vyrieši za hodinu“.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) nepovažuje otázku predčasných volieb za aktuálnu. „To sú len také špekulatívne polohy, ale kým je zatiaľ vláda funkčná, ako sa pán predseda SNS vyjadril, tak nie je dôvod na predčasné voľby,“ ozrejmila.

Čítanie bez porozumenia

Stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je, že buď padne dohoda na predčasných voľbách alebo bugárovci odchádzajú z koalície. To, že tam Smer-SD vidí aj možnosť rekonštrukcie vlády, zrejme súvisí s tým, že jeho predstavitelia nevedia čítať s porozumením. Pred novinármi to vyhlásil František Šebej (Most-Híd).

"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením," povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby alebo odchádzame z vlády," dodal.

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž novinárom dopoludnia povedal, že v Smere-SD čítajú uznesenie Mosta-Híd ako stanovenie dvoch možností. A to buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády. Most-Híd oficiálne deklaroval, že ak nevznikne dohoda na predčasných voľbách, odchádza z koalície. "O predčasných voľbách sme sa rozprávali, je to vážna téma," priznal Číž s tým, že koaliční partneri rokujú desiatky hodín a hovorí sa aj o výmene premiéra, ale k zmenám názorov dochádza často.

Iná možnosť nie je

Rekonštrukcia vlády neprichádza do úvahy. Po zasadnutí vlády to v stredu vyhlásil podpredseda strany Most-Híd a minister životného prostredia László Sólymos. Podľa toho situáciu vyriešia len predčasné voľby.

Predstavitelia Mosta-Híd na prebiehajúcich koaličných rokovaniach nehovoria o rekonštrukcii vlády, oznámil Sólymos. „Túto vec vie vyriešiť nie rekonštrukcia vlády, ale predčasné voľby, a o tom sa rokuje. Rokuje sa o tom, že ako vyriešiť túto situáciu,“ vysvetlil. „Sme povedali, že tuto neprichádza do úvahy rekonštrukcia vlády, prichádzajú do úvahy predčasné voľby,“ doplnil.

Sólymosa neprekvapilo, že na rokovanie vlády prišiel aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý v pondelok (12.3.) oznámil svoju rezignáciu. „Však je člen vlády,“ vysvetlil s tým, že Most-Híd vníma, že Kaliňák oznámil svoju demisiu. Rovnaký postoj zaujal aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Prítomnosť Kaliňáka na vláde nepovažuje za provokáciu. „Pretože prišiel medzi nás a všetkým členom vlády sa poďakoval za spoluprácu," dodal Sólymos.

Podpredsedníčku Mosta-Híd a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú zastupovala na rokovaní vlády štátna tajomníčka Mária Kolíková. Tá si nespomína, že by premiér Robert Fico (Smer-SD) niečo povedal na úvod rokovania kabinetu. To podľa nej prebehlo v pracovnej atmosfére. K otázke predčasných volieb Kolíková uviedla, že tieto nepomáhajú stabilite. „O tom som presvedčená, ale niekedy sú jediným možným riešením,“ domnieva sa štátna tajomníčka.