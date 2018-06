ONLINE Protestujúci farmári z východu obsadili Bratislavu: VIDEO Odvahu nám dodal Ján Kuciak!

11:45 ​Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD)) sa dohodol s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), že bude zriadená špeciálna skupina na vyšetrovanie káuz farmárov.

11:44 Ministerstvo vnútra zriadi špeciálnu skupinu na vyšetrovanie káuz farmárov, dohodol sa na tom premiér s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer), že bude zriadená špeciálna skupina na vyšetrovanie káuz farmárov. Skupina bude zložená z predstaviteľov policajného zboru a Generálnej prokuratúry.

11:41 Polícia nakoniec pustí farmárov k parlamentu, na cesty by sa mali dostať do 15 minút. Doteraz ich nechcela pustiť z Tyršovho nábrežia, vysvetľovala to dopravnou situáciou

11:32 Farmári žiadali o stretnutie premiéra Pellegriniho, ten oznámil, že o 14. hodine sa stretne na Úrade vlády s predstaviteľmi regiónu Podpoľania. Na stretnutie s farmármi vyzval ministerku Matečnú.

11:20 O 14:00 sa má s farmármi stretnúť aj prezident Andrej Kiska.

11:10 Premiér Peter Pellegrini sa má stretnúť s famármi o 12-tej pred Úradom vlády. Požiadal aj ministerku Matečnú, aby zrušila svoj program a rokovala s farmármi.

11:00 Polícia nechce pustiť farmárov na parlament. Päť traktorov tak zostalo na Tyršovom nábreží a polícia ich nechce pustiť ďalej. Odôvodňujú to podľa farmárov plynulosťou cestnej dopravy.

Protestná jazda farmárov z východu smerom do Bratislavy začala v pondelok. Na petržalské Tyršovo nábrežie dorazili v utorok krátko po pol deviatej večer. Vítalo ich množstvo ľudí, hnutie Za Slušné Slovensko, ale aj niektorí opoziční politici.

"Je to neuveriteľné, koľko ľudí nás prišlo podporiť. Naozaj sme to nečakali. Aj po ceste sem nám mnohí šoféri ukazovali zdvihnuté palce," povedal nám Juraj Béreš. Farmári pozvali na Tyršovo nábrežie aj premiéra Petra Pellegriniho. "Zatiaľ sa nám nevyjadril, či vôbec príde," povedal Juraj Hospodár.

"Mladým farmárom sa žije ťažko. Nevedia sa dostať k svojim pôdam. Ja sa napríklad neviem dostať k tej mojej," povedal ďalší farmár, Róbert Mikula. Podľa farmárov nie je problém len na východe, ale na celom Slovensku.

Farmári sa svorne zhodujú na tom, že odvahu k protestnej jazde im dodala práve tragická udalosť z konca februára, kedy bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. "Bol to taký spúšťač. Toto sa v demokratickej krajine diať nemôže. Vtedy vyšli najavo všetky špinavosti, ktoré sa tu dejú," dodali.

Podpora od ľudí

Farmárov prišli podporiť aj ľudia z Bratislavy a chystajú sa im spraviť občerstvenie. "Chcel by som poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorým to nie je jedno, aby ráno priniesli kávu, čaj alebo nejaký chlieb. Musíme držať spolu a podporiť ľudí, ktorí nevedia dosiahnuť spravodlivosť," vyhlásil Marek z Bratislavy.

"Nemôžeme byť ľahostajní. To, čo sa deje v tomto štáte, treba zastaviť. A my sa o to môžeme pričiniť už len tým, že vyjdeme do ulíc," dodal.

Protest pred Úradom vlády

Farmári sa postupne presúvajú pred Úrad vlády, kde sa chystajú protestovať. Niektorí majú ísť aj pred parlament. Očakávajú, že sa premiér SR Peter Pellegrini vyjadrí k žiadosti o stretnutie z utorka. Od parlamentu sa vrátia späť a podniknú jazdy po meste. Počet ďalších traktorov, ktoré prišli v noci na stredu do Bratislavy, nevedela spresniť.