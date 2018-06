MIMORIADNY ONLINE Farmári v obklúčení polície: VIDEO Situácia je vážna, vyhlásil prezident

16:17 Aktuálna situácia na Tyršovom nábreží.

16:08 Farmári vyrazili na piatich traktoroch. Ostatní idú za nimi peši.

16:04 Polícia drží farmárov na Tyršovom nábreží, kde čakajú na veliteľa.

15:47 Farmári sa chystajú za ministerkou Gabrielou Matečnou.

15:42​ "Dohodli sme sa s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, že vytvorí špeciálny tím, ktorý sa začne venovať všetkým otvoreným kauzám, ktoré trápia našich poľnohospodárov. Pôjdu prípad po prípade, pod dozorom generálnej prokuratúry a budem sa pýtať na výsledky," tvrdí Peter Pellegrini.

15:10 Je nemysliteľné, aby farmár nemohol obrábať svoju pôdu, tvrdia farmári.

15:09 Podľa farmárov nie je problém v ministerke, ale v nefungujúcom systéme.

15:08 Ak ministerka Matečná nedovolí, aby prišli všetky stroje a všetci farmári, nepôjdu k nej na rokovanie. Matečná podľa farmárov pozvala len troch farmárov, aj keď do Bratislavy ich prišlo 120.

14:43 Na webe Ľudia ľuďom robia zbierku pre protestujúcich farmárov. Vyzbieraná suma má pokryť aspoň časť nákladov na pohonné hmoty a pneumatiky potrebné na protestnú jazdu do Bratislavy a späť.

14:42 Prezident Andrej Kiska po stretnutí s farmármi.

14:41 Ministerka Saková tvrdí, že špeciálny vyšetrovací tím, ktorý prešetruje kauzy farmárov, už čiastočne funguje. Reagovala tak na slová premiérara Pellegriniho, ktorý pred zasadnutím vlády informoval o zriadení špeciálnej skupiny na vyšetrovanie káuz farmárov. „Na základe spoločného rokovania s Generálnou prokuratúrou sme zriadili spoločný vyšetrovací tím. Všetci členovia budú z iných regiónov a teritórií, ako boli medializované problémy,“ povedala šéfka rezortu vnútra.

Celý postup bude podľa jej slov dozorovať prokuratúra, ktorá bude postupne verejnosť informovať o jednotlivých zlyhaniach alebo o správnom vyšetrovaní. „Dnes sme dali tímu spoločne s pánom premiérom taký oficiálny punc,“ dodala Saková.

NAŽIVO Farmári dorazili za prezidentom

14:35 Farmári obdarovali prezidenta zemiakmi a korbáčikmi.

13:47 Farmári dorazili do prezidentského paláca. Na schodoch sú vrecia so zemiakmi.

13:36 Polícia vyvrátila informácie o vodnom dele, je to štábne vozidlo na skladovanie vody pre policajtov.

13:20 Tri traktory opustili Tyršovo nábrežie.

13:10 Polícia k prezidentovi chce údajne pustiť iba 3-4 traktory, podobne to plánuje urobiť aj v prípade stretnutia s ministerkou Matečnou.

12:58 Farmári putujúci po Viedenskej ceste.

12:45 Farmári majú momentálne brífing na Tyršovom námestí.

12:43 Podľa Denníka N sa ministerka Matečná stretne s farmármi o 16:00.

12:36 Polícia podľa iniciatívy Za slušné Slovensko priviezla na Tyršovo nábrežie v Bratislave, kde sú farmári, vodné delo. „Toto je krok k obnoveniu dôveru ľuďí v štát? Hlúpa a hrubá demonštrácia sily proti slušným ľuďom, ktorí chcú len pokojne hospodáriť na svojej pôde. Vidíme sa v piatok na pochode Za slušné Slovensko. Stojíme za farmármi!" odkazuje hnutie.

12:17 Prezident SR Andrej Kiska prijme v stredu o 14. h farmárov v Prezidentskom paláci. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR. Koordinátorka farmárskeho protestu Lucia Gallová z Vidieckej platformy pre TASR povedala,že k hlave štátu príde osemčlenná delegácia a k palácu tri traktory.

11:45 ​Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD)) sa dohodol s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), že bude zriadená špeciálna skupina na vyšetrovanie káuz farmárov.

11:44 Ministerstvo vnútra zriadi špeciálnu skupinu na vyšetrovanie káuz farmárov, dohodol sa na tom premiér s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer), že bude zriadená špeciálna skupina na vyšetrovanie káuz farmárov. Skupina bude zložená z predstaviteľov policajného zboru a Generálnej prokuratúry.

11:41 Polícia nakoniec pustí farmárov k parlamentu, na cesty by sa mali dostať do 15 minút. Doteraz ich nechcela pustiť z Tyršovho nábrežia, vysvetľovala to dopravnou situáciou

Matečná mení program

11:32 Farmári žiadali o stretnutie premiéra Pellegriniho, ten oznámil, že o 14. hodine sa stretne na Úrade vlády s predstaviteľmi regiónu Podpoľania. Na stretnutie s farmármi vyzval ministerku Matečnú. Ministerka je na pracovnej ceste v Českej republike, vracia sa na Slovensko.

11:20 O 14:00 sa má s farmármi stretnúť aj prezident Andrej Kiska.

11:10 Premiér Peter Pellegrini sa má stretnúť s famármi o 12-tej pred Úradom vlády. Požiadal aj ministerku Matečnú, aby zrušila svoj program a rokovala s farmármi.

11:00 Polícia nechce pustiť farmárov na parlament. Päť traktorov tak zostalo na Tyršovom nábreží a polícia ich nechce pustiť ďalej. Odôvodňujú to podľa farmárov plynulosťou cestnej dopravy.

Protestná jazda farmárov z východu smerom do Bratislavy začala v pondelok. Na petržalské Tyršovo nábrežie dorazili v utorok krátko po pol deviatej večer. Vítalo ich množstvo ľudí, hnutie Za Slušné Slovensko, ale aj niektorí opoziční politici.

"Je to neuveriteľné, koľko ľudí nás prišlo podporiť. Naozaj sme to nečakali. Aj po ceste sem nám mnohí šoféri ukazovali zdvihnuté palce," povedal nám Juraj Béreš. Farmári pozvali na Tyršovo nábrežie aj premiéra Petra Pellegriniho. "Zatiaľ sa nám nevyjadril, či vôbec príde," povedal Juraj Hospodár.

"Mladým farmárom sa žije ťažko. Nevedia sa dostať k svojim pôdam. Ja sa napríklad neviem dostať k tej mojej," povedal ďalší farmár, Róbert Mikula. Podľa farmárov nie je problém len na východe, ale na celom Slovensku.

Farmári sa svorne zhodujú na tom, že odvahu k protestnej jazde im dodala práve tragická udalosť z konca februára, kedy bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. "Bol to taký spúšťač. Toto sa v demokratickej krajine diať nemôže. Vtedy vyšli najavo všetky špinavosti, ktoré sa tu dejú," dodali.

Podpora od ľudí

Farmárov prišli podporiť aj ľudia z Bratislavy a chystajú sa im spraviť občerstvenie. "Chcel by som poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorým to nie je jedno, aby ráno priniesli kávu, čaj alebo nejaký chlieb. Musíme držať spolu a podporiť ľudí, ktorí nevedia dosiahnuť spravodlivosť," vyhlásil Marek z Bratislavy.

"Nemôžeme byť ľahostajní. To, čo sa deje v tomto štáte, treba zastaviť. A my sa o to môžeme pričiniť už len tým, že vyjdeme do ulíc," dodal.

Protest pred Úradom vlády

Farmári sa postupne presúvajú pred Úrad vlády, kde sa chystajú protestovať. Niektorí majú ísť aj pred parlament. Očakávajú, že sa premiér SR Peter Pellegrini vyjadrí k žiadosti o stretnutie z utorka. Od parlamentu sa vrátia späť a podniknú jazdy po meste. Počet ďalších traktorov, ktoré prišli v noci na stredu do Bratislavy, nevedela spresniť.