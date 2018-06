Druhý ročník úspešnej ankety odhalil originálne grafiky: Ikony novodobej architektúry

Goral Vodka Master ako jediná slovenská vodka získala za 7 rokov svojej existencie zlaté medaily a mnoho ďalších individuálnych ohodnotení po celom svete. Odborníci ju oceňujú predovšetkým za jej nadčasovú jemnú a zmyselnú chuť, ktorá je dosiahnutá aj vďaka výlučne vlastným surovinám a prvotriednemu výrobnému procesu.

Veď podtatranský lieh, z ktorého sa vodka vyrába, používajú aj známe svetové značky ako Stoli Elit, XO, či Utimate. Jedinečná svetová Goral vodka Master sa aktuálne vyváža do 24 krajín sveta a možno ju kúpiť aj v prestížnom moskovskom nákupnom centre GUM priamo na Červenom námestí, v michelinskej reštaurácii Hampton Manor v Anglicku, v prestížnych baroch v Londýne či v Budapešti, ako aj na trhu USA.

Napriek tomu nezabúda, odkiaľ pochádza. „Goral Vodka Master je hrdá na to, že je slovenská. Radi by sme týmto symbolicky poukázali na to, že slovenské vie byť naozaj svetové. Počnúc prírodou, históriou, umením, kultúrou a architektúrou,“ hovorí majiteľ spoločnosti Marián Gurega.

Vernisáž sa konala v priestoroch jednej zo 7 nominovaných moderných architektonických ikon, na televíznej veži Kamzík v Bratislave. Program moderovala svetaznalá herečka Lucia Šipošová. Limitovanú edíciu minimalistických grafík predstavil jej autor, talentovaný mladý grafický dizajnér Tomáš Kompaník. Po úspešnom projekte moderného spracovania tradičnej slovenskej výšivky bola preňho práca s architektúrou príjemnou zmenou a výzvou zároveň.

Finálnej podobe grafík predchádzalo hľadanie tej správnej grafickej formy. Autor sa napokon rozhodol pre lineárne prevedenie, ktorému dominujú jednoduché geometrické tvary a tenké línie. Ako sám tvrdí: „Pre mňa ako grafického dizajnéra je Slovensko veľmi inšpiratívne. Spracovať vybrané ikony slovenskej architektúry do minimalistickej lineárnej podoby bolo zaujímavé zadanie a dúfam, že sa výsledok bude páčiť,“ hovorí autor grafík Tomáš Kompaník.

Výsledok naozaj stojí za to. Vidieť ho môžete v dvoch podobách. Vo forme výstavy grafík, ktorá potrvá do polovice júna v TV Veži Kamzík a vo forme jedinečného zberateľského kúsku 1,75l fľaše Goral Vodky Master, ktorú je možné si zakúpiť na www.77dovodov.sk už 18.6.2018 od 7:00.

Druhým hosťom vernisáže bol architekt Radovan Valenta z ateliéru Cube Design, ktorý je jedným zo spoluautorov rekonštrukcie ďalšieho z nominovaných architektonických diel, kúpaliska Zelená Žaba v Trenčianskych Tepliciach. Architekt Valenta ocenil záujem Goral Vodky Master o slovenskú architektúru, rovnako ako aj originálny spôsob spracovania a umiestnenia architektonických ikon na unikátny produkt v podobe platinovej potlače. A aký je podľa neho „recept“ na vytvorenie ikony? „Ikony nevznikajú zo dňa na deň, sú overené rokmi, nadčasové, kvalitné a jedinečné,“ hovorí architekt Radovan Valenta.

Tri fľaše z tohoročnej čerstvo predstavenej kolekcie limitovanej edície boli venované aj aktérom vernisáže. Pre grafického dizajnéra Tomáša Kompaníka je to prvá fľaša, na ktorej by boli umiestnené jeho autorské diela. Architekt Radovan Valenta ocenil detail a kvalitu prevedenia dizajnu fľaše a herečka Lucia Šipošová sa teší, že si túto gigantickú fľašu vystaví vo svojom Red Cat Cabarete. „Limitovaná edícia Goral Vodky Master ma práve inšpirovala. Raz chcem byť tiež ikonou! Hereckou, kabaretnou, vidíme...“ odhalila svoje ambície Lucia.

Limitovaná edícia platinou potlačenej 1,75l vodky Goral Master vychádza v počte 77ks. Každý kus má svoj originálny certifikát s poradovým číslom. Cena jednej fľaše je symbolických 77€ . Výťažok z predaja poputuje nadácii Zachovanie dedičstva našich predkov, ktorá sa venuje zachovaniu kultúry, histórie, tradícií, ale aj prírodných krás na Slovensku, predovšetkým v regióne severného Spiša. Originálne grafiky s vyobrazením ikonickej architektúry si môžete pozrieť do polovice júla v TV Veži Kamzík.