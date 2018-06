FOTO Dávajte si pozor: Hygienici upozorňujú na tieto výrobky

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje verejnosť na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Českej republike a v Litve.

Ako ďalej agentúru SITA informoval komunikačný referát ÚVZ, prvým škodlivým produktom sú podľa hygienikov vlhčené utierky Wet Towel –Islak Havlu, Chamomile od výrobcu Ela kozmetik z Turecka. "V zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok methylisothiazolinone a methylchloroisothiazolinone," uvádza ÚVZ s tým, že tento fakt je v rozpore s európskymi smernicami o kozmetických výrobkoch. "Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb," zdôrazňujú hygienici.

Zdroj: SITA/Úrad verejného zdravotníctva SR

Ďalším nahláseným produktom je mydlo Love me Bath soap značky BadeFree od výrobcu Bo Cosmetic GmbH z Nemecka. "Kozmetický výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva," uviedli hygienici.

Zdroj: SITA/Úrad verejného zdravotníctva SR

Posledným z nahlásených výrobkov je makeupová sada Claire's makeup set vyrobená v Číne. Podľa ÚVZ bola vo výrobku zistená prítomnosť azbestu. "Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," dodal ÚVZ.