Slovensko zasiahli silné dažde: FOTO zaplavených obcí a ciest na Spiši, domy a dvory plné bahna

Osem zásahov v súvislosti s intenzívnou búrkovou činnosťou majú za sebou príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji od 13. júna šiestej hodiny rána do štvrtka toho istého času. Celkovo zasahovalo 23 hasičov s desiatimi kusmi techniky a nasadených bolo aj deväť dobrovoľných hasičských zborov obcí s desiatimi kusmi techniky a 51 členmi. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.

Po tri razy vyrážali do terénu hasiči z Revúcej a Tornale, rovnako ako z Rimavskej Soboty a Hnúšte. Po jednom zásahu absolvovali hasiči z Brezna a Krupiny. "Prevažne išlo o čerpanie vody zo záhrad a pivníc rodinných domov, odstraňovanie nánosov zeminy zosunutej na štátnu cestu, prepchávanie kanalizačných priepustov a budovanie provizórnych hrádzí," uviedlo operačné stredisko.

Zaplavené dediny na Slovensku

Obcami na Spiši sa v stredu podvečer prehnala silná prietrž s výdatnými zrážkami, v Spišských Vlachoch a v Bystranoch, okres Spišská Nová Ves, vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity. Potvrdil to starosta Bystrian František Žiga s tým, že u nich zaplavilo celú časť obce nižšie od tamojšieho potoka.

„Bolo to strašné, cez obec šla miestami podľa mňa aj dvojmetrová voda. Teraz to trošku kleslo, už neprší, ale zaplavené sú tam všetky domy, pivnice, dvory, záhrady. Okrem vody sa privalilo aj bahno, takže situácia je naozaj vážna,“ zhodnotil včera Žiga.

Dodal, že v obci zaplavilo aj kultúrny dom a z jednej strany na druhú sa nedalo prejsť kvôli zaplavenej ceste. Jediná časť, ktorá nebola zaplavená, je rómska osada, keďže sa nachádza na kopci, spodná časť bola podľa starostu kompletne pod vodou. „Naposledy sme mali takúto situáciu pri povodniach v roku 2010, škody budú určite veľmi vysoké aj na obecnom majetku, aj na majetku našich občanov,“ zdôraznil.

Podľa neho všetci, ktorí mohli, pomáhali tým, čo im zaplavilo domy. Museli počkať, kým opadne voda, aby mohli pomaly odpratávať neporiadok, čo narobila voda a bahno. V Bystranoch pomáhali odstraňovať následky povodne aj jedna posádka Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zo Spišskej Novej Vsi a tiež miestni dobrovoľní hasiči. „Smerovali tam aj hasiči z Krompách, museli sa však otočiť, pretože cesta medzi Spišskými Vlachmi a Bystranmi je uzavretá. Zrejme tam došlo k zaplaveniu alebo podmytiu vozovky,“ doplnil včera operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach.

V meste Spišské Vlachy situácia nebola až taká vážna, vylial sa tam však menší potok Patria, ktorý narobil problémy. Potvrdil to primátor Ľubomír Fifik. Dodal, že kanalizácia nestačila absorbovať množstvo vody, ktorá sa prehnala cez mesto a zaplavila pivnice niekoľkých domov.

Fifik nevedel ešte konkretizovať výšku škôd, okrem majetku však budú aj na povodí spomínaného potoka, ktorý zatiaľ ešte zregulovaný nebol a vylial sa v minulosti viackrát. „Budeme to musieť riešiť spolu so správou povodia, vyregulovať ten potok, vyhĺbiť koryto. Dôležité však je, aby sa tá voda udržala tam, kde spadne a nestekala do potokov, pretože tým pádom robíme problémy susedom nižšie,“ konštatoval primátor.

Škody v Maďarsku

Množstvo vody po lejaku v stredu večer v severomaďarskom meste Győr a jeho okolí zaplavilo celé ulice, suterény, pivnice i jeden byt. Hasičov volali na pomoc vo vyše 200 prípadoch, informoval spravodajský server propeller.hu.

Zo zaplaveného bytu v centre mesta na ulici Baross út sa muselo vysťahovať k príbuzným desať ľudí - pre množstvo vody sa totiž obydlie stalo neobývateľným.

Pri odstraňovaní škôd pomáhali győrski, pannonhalmskí, csornianski a lebényski hasiči. Čerpadlá v Győri a jeho okolí ukončili prácu nadránom o 03.00 h. Nikto nebol zranený, uviedol server.