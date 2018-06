Predpoveď počasia ako na hojdačke: Slovensko opäť potrápia silné búrky a čakajte aj zmenu!

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Aj počas nasledujúceho týždňa treba stále rátať s výskytom prehánok a búrok. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) budú najvyššie denné teploty v pondelok a utorok atakovať 30 stupňov, no potom príde zmena, ktorú prinesie studený front. Cez víkend by sa však malo všetko vrátiť do starých koľají.