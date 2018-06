VIDEO V Bratislave vyšli ľudia do ulíc: Dojemný pochod, po vražde chcú spravodlivosť pre Henryho

Zdroj: Jan Zemiar

Aktualizujeme

BRATISLAVA - Podujatie Spravodlivosť pre Henryho, ktoré sa malo v Bratislave konať v stredu, bolo pre silnú búrku zrušené, no organizátori vybrali nový termín, a tým bol práve piatkový večer. Účasť na sociálnej sieti prisľúbilo niekoľko tisíc ľudí. Síce to nakoniec vyzeralo na menší počet, no na atmosfére to vôbec nebolo cítiť.