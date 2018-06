Dovolenka v Chorvátsku sa opäť predraží: Pripravte sa na vyššie poplatky, nový cenník!

BRATISLAVA - Cesta k moru v obľúbenej destinácii Slovákov, ktorou Chorvátsko rozhodne je, sa počas dovolenkovej sezóny oproti ostatnej časti roka opäť predraží. Od polovice júna až do polovice septembra totiž treba rátať s tým, že mýto na diaľnici bude o 10 percent drahšie. S týmto modelom sa mohli turisti stretnúť už vlani a zdá sa, že sa ujal a ani tentokrát sa mu nevyhnú.

Slovenské more bolo a stále je práve v Chorvátsku. V čase letných dovoleniek túto krajinu navštívia desaťtisíce Slovákov, pričom niektorí sa sem zvyknú vracať pravidelne každý rok. Od vlaňajška však zodpovední zaviedli tzv. sezónne mýto, ktoré sa vyberá kvôli zvýšenej doprave.

Zdroj: Getty Images

"Zavedenie sezónneho mýta pre určité kategórie vozidiel vyplýva zo skutočnosti, že približne 40 percent z celkového ročného obratu je dosiahnutého v letných mesiacoch a na niektorých diaľniciach sa počet vozidiel v lete zvyšuje až trikrát v porovnaní s obdobím zvyšku roka. V celkovej premávke je najväčší podiel vozidiel I.A, I. a II. skupiny (motocykle, osobné vozidlá, osobné vozidlá s prívesom a karavany). V dôsledku toho sa výrazne zvyšujú náklady na údržbu, bezpečnosť, monitorovanie a riadenie dopravy v letných mesiacoch," informovala diaľničná spoločnosť Hrvatske autoceste (HAC).

Kvôli novým cenám za jazdu zo Záhrebu napríklad do Splitu (zjazd Dugopolje), ktorá dnes stojí 181 kún (24,5 eur) tak od 15. júna do 14. septembra polnoci zaplatíme 200 kún (27 eur). V prípade, že vaše vozidlo patrí do II. skupiny, tak ešte o čosi viac.

Prehľad poplatkov s pôvodnou a zvýšenou cenou podľa portálu index.hr:

Zdroj: Index.hr

Aktuálne ceny mýta nájdete na oficiálnej stránke HAC aj spolu s tabuľkou rozdelenia vozidiel do jednotlivých skupín.