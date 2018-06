Ceny benzínu a nafty trhajú rekordy! Dovolenka sa predraží, rady ako ušetriť

BRATISLAVA - Nepríjemná situácia pred začiatkom dovolenkovej sezóny. Motoristi v posledných týždňoch musia hlbšie siahnuť do peňaženky. Dokedy bude táto nepríjemná situácia trvať?

Slovenské čerpacie stanice znova ponúkali drahšie benzíny, ako aj motorovú naftu a zdraželi tak už piaty týždeň po sebe. Slováci tak mohli v 21. týždni tohto roka natankovať na čerpacích staniciach najpredávanejší 95-oktánový benzín v priemere za 1,417 eura za liter. Motorová nafta stála v priemere 1,287 eura za liter a 98-oktánový benzín 1,627 eura za liter.

Na konci roka 2017 stál pritom 95-oktánový benzín v priemere 1,305 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu bola v priemere 1,513 eura za liter a cena motorovej nafty na konci roka 2017 bola na úrovni 1,177 eura za liter.

Ako do Chorvátska?

Ako vysvetľuje motoristický expert Jozef Vydra z portálu Podkapotou, ceny palív stúpli najvyššie za posledné dva roky. Cesta do Chorvátska, najobľúbenejšej slovenskej dovolenkovej destinácie, tak môže zdražieť. Na cestu, ktorá má v smere cez Maďarsko približne 840 kilometrov a cez Rakúsko cca 880 kilometrov, odporúča natankovať u našich západných a južných susedov.

V Rakúsku za 95-oktánový benzín zaplatíte cca 1,33 eur za liter a v Maďarsku dokonca 1,181 eur za liter. Naftu natankujete lacnejšie ako u nás v Rakúsku (1,174 eur za liter), v Maďarsku je zhruba na našej úrovni, prípadne v prepočte o pár centov drahšia.

„Pri aute so spotrebou 7 až 8 litrov na 100 kilometrov môže byť rozdiel v cene pri jednej ceste a benzíne asi 10 až 20 € po natankovaní na Slovensku, alebo v Maďarsku (lacnejšie). Pri nafte a rovnakej spotrebe sa rozdiel zmenší na 6 až 7€, ak natankujete na Slovensku v porovnaní s Chorvátskom. No ak budete tankovať v Rakúsku pri ceste tam aj späť, ušetríte cenu 10 dňovej rakúskej diaľničnej známky (9 €)," uvádza Vydra.

Môže za to USA

Ako tvrdí analytik Kamil Boros z X-Trade Brokers, hlavným dôvodom zvýšenia cien je vypovedanie jadrovej dohody s Iránom zo strany USA. „Aktuálne sa pre rok 2018 prognózuje na trhu s ropou rovnováha (t.j. ponuka má byť cca rovná dopytu), pokiaľ by vypadlo z trhu milión barelov denne, tak by sa trh s ropou dostal do silného deficitu. Naposledy, keď na svetovom trhu s ropou chýbal milión barelov denne, tak sa ropa obchodovala nad úrovňou 100 usd za barel," uviedol Boros.

Cenu ropy vyhnali nahor práve obavy, že nastane takýto deficit, vysvetľuje analytik. Ministri energetiky Ruska a Saudskej Arábie síce minulý týždeň vyhlásili, že sú pripravení vykryť výpadok, musia to však odobriť na júnovom zasadnutí OPEC. Potom sa očakáva pokles ceny.

„Čo sa týka cien u nás, tak samozrejme ich ťahá nahor rast cien ropy. Rast by sa však už mal z krátkodobého pohľadu skončiť, buď ho máme už za sebou, alebo bude vrchol dosiahnutý v tomto týždni a potom by mali ceny palív nasledovať ceny ropy mierne nadol," tvrdí Boros, zároveň však dodáva, že ak ostane produkcia ropy zmrazená, tak ešte existuje priestor pre rast cien ropy aj palív.