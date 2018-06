Búrky opäť trápia Slovensko: Dedina na Kysuciach je úplne odrezaná od sveta

KYSUCKÝ LIESKOVEC - Mohutná zrážková činnosť zapríčinila v sobotu popoludní v Kysuckom Lieskovci, okres Kysucké Nové Mesto, rozsiahle porušenie provizórneho mosta pri miestnej hasičskej zbrojnici. Ten je jedinou spojnicou so susednou obcou Lodno – jej obyvatelia tak zostali prakticky odrezaní od sveta.

Na mieste aktuálne zasahuje množstvo profesionálnych i dobrovoľných hasičov, ktorí sa snažia situáciu urýchlene stabilizovať. Krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Jaroslav Kapusniak informoval, že v mieste udalosti zasahujú približne od 14.30 h. „Na mieste došlo k takému porušeniu provizórneho mosta, že v súčasnosti nie je prejazdný. Aktuálne vykonávame čistenie priepustu, ktorý je upchatý a zároveň odstraňujeme panely z koryta rieky,“ uviedol.

Následne by podľa jeho slov mala práce na moste prevziať spoločnosť, ktorá ho stavia, aby sa mohol dať do pôvodného stavu. Na mieste sa nachádzajú i hliadky dopravnej a poriadkovej polície. „Dopravná hliadka je na križovatke v Kysuckom Lieskovci a odkláňa vodičov. Hliadka poriadkovej polície dohliada na verejný poriadok,“ skonštatovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Starostka Kysuckého Lieskovca Magdaléna Trubanová odhaduje, že lokalitu by mohli znova sprejazdniť do troch hodín. „Zatiaľ je Lodno odrezané od Lieskovca. Dá sa prejsť cez lúky, no viac menej len lepšími autami,“ zhodnotila aktuálnu situáciu.

Hasiči odstraňujú následky v obci Pichné

Hasiči momentálne odstraňujú následky prietrže mračien v obci Pichné v okrese Snina. Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, pomáhajú odstraňovať vodu z pivníc rodinných domov.

Na mieste je celkovo deväť hasičov z Humenného a príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ Humenné. Pomáhajú im i dobrovoľní hasiči.

V Banskej Bystrici mali plné ruky práce

Celkom päť zásahov mali v súvislosti s počasím v priebehu soboty hasiči z Banskobystrického kraja. Išlo o výjazdy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Brezne, Lučenci, Veľkom Krtíši a Zvolene.

Podľa informácií Operačného strediska Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici išlo prevažne o odstraňovanie spadnutých stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií, očistenie štátnej cesty od nánosov zeminy, odstraňovanie následkov vytápania garáží v dôsledku upchatia miestnej kanalizácie. Išlo však aj o strhnutú časť strechy na rodinnom dome a požiar stromu po zásahu blesku.