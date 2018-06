Hlavný hygienik varuje: Tomuto prírodnému materiálu sa vyhnite, hrozí rakovina a smrť

V rámci Slovenska bol regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v rokoch 2016 až 2017 realizovaný projekt zameraný na kontrolu bezpečnosti výrobkov z bambusu. Kontrolovali sa bambusové výrobky určené na priamy styk s potravinami vo vzťahu k migrácii formaldehydu resp. melamínu a ďalších kontaminantov vyplývajúcich z materiálového zloženia. Dozeralo sa aj na kontrolu správneho označovania.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že v súčasnosti narastá používanie bambusu pri výrobe materiálov a predmetov určených na priamy styk s rôznymi typmi potravín. Bambus ako taký je prírodný materiál, avšak na dosiahnutie vhodných vlastností sa stmeľuje fenol-formaldehydovými živicami a rôznymi aditívami a adhezívami, z ktorých môžu migrovať kontaminanty ako formadehyd a melamín.

Nebezpečných výrobkov z bambusu stále pribúda

Na európskom trhu sa neustále objavujú nové inovatívne výrobky, z ktorých hrozí uvoľňovanie určitých látok. Medzi ne sa radia aj kuchynské pomôcky, ktoré nahrádzajú tie tradičné melamínové. „Bambusové výrobky sú vyrábané z vlákien získaných zo stromov Bambusa balcooa a Bamusa vulgaris, ale na dosiahnutie primeraných mechanických vlastností sú tieto vlákna spájané fenolformaldehydovými živicami, resp. lepidlami na báze formaldehydu. U spotrebiteľov názov "bambusový výrobok" indikuje výrobok, ktorý je z prírodného materiálu, avšak kontaminácia potravín formaldehydom, resp. melamínom je porovnateľná s tradičnými plastovými výrobkami na báze melamínu,“ varuje Mikas.

V roku 2015 bolo testovaných 19 výrobkov z bambusu. Podmienky testovania: 2 hodiny pri 70 stupňoch Celzia, pričom ako potravinový simulátor bola použitá 3-percentná kyselina octová. Z 19 výrobkov bolo až sedem nevyhovujúcich z dôvodu migrácie melamínu. Tri výrobky boli nevyhovujúce z dôvodu migrácie formaldehydu.

Melamín a formaldehyd sú chemické zlúčeniny, ktoré dodávajú materiálom pevnosť. Používajú sa na výrobu kuchynských pomôcok ako sú napríklad melamínové taniere, misky, príbory a iné. Pri teplotách vyšších ako 70 stupňov Celzia sa môžu melamín a formaldehyd začať uvoľňovať.

Bambusové výrobky obsahujú obzvlášť nebezpečné látky pre ľudské zdravie

Nevýhodou kuchynských pomôcok vyrobených z melamínu je, že pri vysokých teplotách môže dochádzať k migrácii melamínu a formaldehydu z materiálov a predmetov určených na styk s potravinami do kyslých potravín. „Melamín je obzvlášť nebezpečná látka pre ľudské zdravie. Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že môže v močovom systéme tvoriť kamene, a to môže viesť až k akútnemu zlyhaniu obličiek a smrti. Tiež spôsobuje chronický zápal obličiek a karcinóm močového mechúra,“ upozornil štátny hygienik s tým, že podľa výskumu dochádza k porušeniu limitu pri zahrievaní kuchynských pomôcok vyrobených z melamínu pri teplotách do 70 stupňov.

Mikas preto odporúča, aby spotrebitelia nepoužívali tieto kuchynské pomôcky pri vyprážaní, varení ani pri zohrievaní jedla v mikrovlnnej rúre. „Počas vyprážania, varenia a zohrievania jedla v mikrovlnnej rúre dochádza k zvyšovaniu teploty na takú úroveň, ktorá môže viesť k rozpadu materiálu a k následnej migrácii melamínu a formaldehydu do potravín,“ zdôraznil. Dodal, že tento proces je viditeľný aj voľným okom a pozorujeme ho ako stratu lesku danej kuchynskej pomôcky. Pri poškodenom povrchu melamínových riadov a pomôcok dochádza k zvýšenej migrácii nežiadúcich látok.

V grafe je uvedený detailný prehľad hlásených ukazovateľov, v ktorých FCM presiahli legislatívne stanovený limit a ohrozili tak zdravie ľudí.

Z celkového počtu 1591 hlásení bol formaldehyd za sledované obdobie na druhom mieste s počtom hlásení 261, čo predstavuje 16,4 percenta. Migrácia melamínu bola dôvodom na notifikáciu 53 nebezpečných FCM čo predstavuje 3,3 percenta.

Mikas podotkol, že 95 percent výrobkov, ktoré nevyhoveli požiadavkám zdravotnej bezpečnosti vo vzťahu k migrácii formaldehydu a melamínu, bolo z Číny. Z toho dôvodu je potrebné zamerať sa pri výkone úradných kontrol na výrobky dovážané z tretích krajín.

Výsledky úradných kontrol výrobkov z bambusu