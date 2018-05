VIDEO Hromadná nehoda na D1 v smere do Bratislavy: Ľudia v kolónach sa nevedeli dostať do práce

Dopravná nehoda dvoch kamiónov a dodávky sa stala dnes ráno krátko pred pol šiestou hodinou na 16. kilometri diaľnice D1 pred Bratislavou v smere od Senca.

VIDEO Kolóny na diaľnici.

Ako informovala hovorkyňa bratislavských policajtov Lucia Mihalíková, do návesu nákladného vozidla volvo so zvolenskou poznávacou značkou, ktorý bol odstavený v pravom jazdnom pruhu kvôli technickej poruche, narazilo nákladné auto zn. Iveco so žilinskou poznávacou značkou. "V dôsledku nárazu došlo k posunu celej jazdnej súpravy nákladného vozidla do stredného a pravého jazdného pruhu. Na miesto sa ihneď dostavili všetky záchranné zložky a hliadka Národnej diaľničnej spoločnosti," priblížila Mihalíková.

Účastníci nehody boli podrobení dychovej skúške, ktorá požitia alkoholických nápojov vylúčila. Celková škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na viac ako 40.000,- eur. "Do nemocnice bol so zraneniami prevezený 43-ročný vodič vozidla Iveco," doplnila policajná hovorkyňa.

„Po príjazde na miesto udalosti poskytli príslušníci zranenej osobe prvú pomoc a transportovali ju na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížili hasiči. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru, prečerpali naftu z poškodenej nádrže a asistovali pri zdokumentovaní dopravnej nehody.

Dopravu počas dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov usmerňovali hliadky diaľničného oddelenia PZ Bratislava. Premávka bola krátko pred deviatou hodinou plne prejazdná vo všetkých jazdných pruhoch. Presné príčiny, okolnosti a miera zavinenia nehody sú predmetom objasňovania.

Kolóny sa tvoria aj na starej Seneckej ceste

Na mieste sa nachádza 15 príslušníkov HaZZ so štyrmi kusmi techniky. Podľa Stellacentra je blokovaný pravý a stredný pruh. Vodiči sa v úseku zdržia minimálne 30 – 60 minút.

NEHODA: Na vjazde do Bratislavy po D1 zo Senca, tri vozidlá blokujú pravý a stredný pruh; kolóna sa začína už pri Senci, zdržanie viac ako hodinu. FOTO: Waze. pic.twitter.com/BLDlFdnk31 — Zelená vlna (@zelenavlna) 29. května 2018

V utorok dopoludnia začnú opravovať Račiansku ulicu

V hlavnom meste sa tvoria zápchy aj kvôli rekonštrukcii ciest. Jednu z najfrekventovanejších ciest v Bratislave – Račiansku ulicu začnú celoplošne opravovať v oboch smeroch v utorok o 10-tej hodine. Vodiči jazdiaci týmto úsekom preto musia počítať s obmedzeniami. Práce majú byť ukončené do 1. júla. Informuje o tom hlavné mesto.

V rámci rekonštrukcie sa opraví úsek dlhý zhruba 2,1 kilometra, a to od križovatky s Nobelovou po križovatku s Hečkovou ulicou v oboch smeroch. "Začiatok opravy bude asi 100 metrov za križovatkou Hečkova v smere do mesta," spresnilo mesto. Oprava Račianskej bude spočívať v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.

Od pondelka (28.5) opravuje mesto aj dlažbu na Uršulínskej a Radničnej ulici. Od minulého týždňa sa pracuje aj na Budatínskej ulici a frekventovanej Brnianskej ceste. Od polovice mája prebieha oprava aj na Hodonínskej ulici. Práce v týchto úsekoch majú byť ukončené v priebehu júna.

V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny.