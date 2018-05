Mimoriadne tragický týždeň, piata obeť pri Trenčíne: Ďalšia čelná zrážka, hrozivé FOTO

Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, 24-ročný vodič automobilu Fiat Ducato prešiel v pravotočivej zákrute do protismeru a čelne sa zrazil s automobilom Peugeot Boxer.

„Pri dopravnej nehode utrpel 64-ročný vodič Peugeota zranenia, ktorým na mieste podľahol, 24-ročný vodič Fiatu utrpel ťažké zranenia,“ doplnil Kudlička s tým, že príčiny nehody polícia vyšetruje.

Tragický týždeň

K tragickej dopravnej nehode došlo aj v stredu krátko pred 18-tou hodinou. "65-ročný vodič BMW, idúci v smere od Hontianskych Trsťan na Hontianske Moravce, pravdepodobne predbiehal pracovný stroj. Manéver však nestihol dokončiť a zrazil sa v protismernej časti vozovky so Škodou Octávia," opísala hovorkyňa nitrianskych policajotv Renáta Čuháková s tým, že 43-ročný vodič škodovky, žiaľ, zrážku neprežil. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

Ďalšia smrteľná nehoda sa stala v sobotu ráno, pár minút pred pol siedmou došlo v katastri obce Trakovice k neopísateľnej tragédii. Peter cestoval autom aj s ďalšími štyrmi spolucestujúcimi. Posádka auta zozadu narazila pri Hlohovci do kamióna. "57-ročný vodič na aute Peugeot 308 SW išiel v smere od Piešťan na Trnavu. Pri jazde plynule prešiel z ľavého jazdného pruhu do pravého, kde bez brzdenia prednou časťou auta narazil do zadnej časti kamiónu," opísala hovorkyňa trnavských policajtov Mária Linkešová.